Chofis López ante su inminente salida de Chivas: Yo estuve en los títulos, anoté varios goles y me voy tranquilo

Javier Eduardo López, todavía mediocampista de las Chivas de Guadalajara, ya busca un nuevo destino para la próxima temporada del futbol mexicano y el viernes finalmente rompió el silencio, para platicar sobre su salida intempestiva del Rebaño Sagrado, que pese a no darse en los mejores términos al ser apartado, se confesó agradecido con la institución rojiblanca y tranquilo por haber participado en los últimos títulos obtenidos en el redil.

El volante ofensivo canterano del Club Deportivo Guadalajara, quien fue separado del primer equipo junto a José Juan "Gallito" Vázquez y Alexis Peña por el escándalo de indisciplina que protagonizó Dieter Villalpando y que lo mantiene atendiendo una demanda legal por un tema sexual ante el Ministerio Público, habló el viernes en exclusiva con Erick López, periodista de la cadena TUDN y reveló que si bien no se esperaba su salida del redil de esa forma, es buen momento para un cambio y no descartó regresar algún día si las cosas se dan, además, admitió que la noticia de su separación del equipo le afectó anímicamente.

"Chofis" López, como es conocido en el entorno del futbol mexicano el hábil volante, reconoció que Chivas "es mi primer equipo y nunca me imaginé que pudiera salir de aquí. Siempre es bueno un cambio y este cambio ya me tocaba a mí, ya me toca. Creo que desde hace tiempo tuve que haberlo tomado. Estoy a buena edad y buen tiempo de hacer ese cambio y que me vaya muy bien". En cuanto a una lejana posibilidad de regresar, reveló que "nunca digo que no, estoy muy agradecido con el club, con toda la gente del club y ojalá y sino, no tengo ningún problema, siempre hay que ir por todo lo bueno".

El mediocampista ofensivo del Guadalajara, a pesar que no le hubiera gustado irse y menos de esta forma del Rebaño Sagrado, aseguró -con algo de prepotencia- que se va contento por los cuatro títulos que consiguió en el redil al señalar que "me voy contento de acá. Obviamente, no me gustaría haberme ido así, pero no pasa nada, hay que ver el lado bueno. Se consiguieron muchas cosas buenas y que digan lo que digan, títulos son títulos y yo estuve ahí. Anoté varios goles y me voy tranquilo". Aunque admitió que la forma en la que salió del equipo sí llegó a afectarle anímicamente al confesar que "días antes sí estábamos por ahí un poquito mal de la situaciones que habían pasado, no te miento, no andaba mentalmente o anímicamente, no estaba bien. Me costó un poquito retomar todo, pero hoy en día me encuentro muy bien, tengo días entrenando".

"Chofis" López reveló haber tenido ya contacto con el argentino Matías Almeyda, con quien conquistó dos títulos de Copa MX, uno de Liga MX y una Supercopa MX, para conocer su estado anímico tras esta intempestiva salida del Rebaño Sagrado, por lo que afirmó que le han llamado "varios amigos de varios equipos. Matías (Almeyda) me ha marcado para preguntar cómo estoy, si estaba bien. Mis amigos y mucha gente se han importado por ese aspecto, ahí es donde se notan los verdaderos amigos". El volante reconoció que sí existe interés de algunos equipos por contar con sus servicios en el próximo torneo y con algunos se encuentra en negociaciones para definir su inmediato futuro futbolístico.