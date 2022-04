El entrenador interino de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Cadena, confesó este martes en una entrevista exclusiva su intención de poder prolongar su estadía en el banquillo rojiblanco y la posibilidad de convertirse en el director técnico principal para el próximo Torneo Apertura 2022 de Liga MX, aunque con cautela afirmó ir "paso a paso".

El Rebaño Sagrado continuó este martes la preparación en la ciudad deportiva de Verde Valle para su próxima presentación: frente a Necaxa en el Estadio Victoria, un partido que levantará el telón de la Jornada 17 y última de la fase regular del Clausura 2022 "Grita México", que definirá los puestos de cara a la reclasificación para la Liguilla.

Cadena, en una entrevista exclusiva con Marca Claro, reveló cómo encontró al plantel tras la salida de Marcel Michel Leaño del cuerpo técnico y señaló que "esperas encontrar un grupo como me lo encontré, venían dolidos de una derrota (1-3 en casa ante Monterrey), encuentras a un grupo golpeado en ese sentido. Sin embargo, encuentro también un vestidor muy fuerte, muy unido y con vergüenza y coraje deportivo y con una sensación que nos dejaba en deuda con nuestra afición".

El estratega interino del Rebaño destacó las cosas positivas que dejó Leaño y reconoció que "Marcelo tenía un vestidor sano, con transparencia, noble, esa parte ayuda muchísimo. En lo deportivo, el equipo desarrolló muy buenos pasajes en los partidos y venía haciendo cosas interesantes, cosas que ayudaron mucho a que con mi incorporación sacara ventajas".

Cadena, en cuanto a su futuro en el banquillo de Chivas, prefirió ser cauto y adelantó con mesura que "voy paso a paso. Yo me veo en este próximo compromiso y con el favor de Dios en la siguiente fase. Después, es algo que no está en mis manos, que no me corresponde y ya lo veremos en su momento". Aunque frente a la insistencia de la mesa del programa, confesó que "yo estoy feliz. Claro que me gustaría (quedarme en Chivas), porque soy de la institución, soy un tipo que vive de fútbol, que está agradecido con esta institución que me vio nacer y crecer. Pues, estoy aquí, como todo entrenador buscamos que el equipo se instale lo mejor posible y devolver a este equipo a donde merece estar".

