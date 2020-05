Con el VAR, hubiésemos ganado dos torneos: Matías Almeyda se sincera tras cumplirse tres años del último título de Chivas de Guadalajara en la Liga MX

Matías Almeyda, ex director técnico de las Chivas de Guadalajara y actual entrenador del San Jose Earthquakes en la Major League Soccer, se sinceró en una entrevista con la cadena Espn sobre la polémica del VAR duante la final ante Tigres UANL y que el jueves fue recordada al cumplirse tres años del último título de los tapatíos en la Liga MX, por lo que señaló que de existir la asistencia de video, "hubiésemos ganados dos toneos", no uno.

El argentino, ex líder del Rebaño Sagrado, conquistó cinco trofeos durante su ciclo de tres años con los rojiblancos y el último en el campeonato mexicano fue el Torneo Clausura 2017, en el que superaron a los universitarios un 28 de mayo con los goles de Alan Pulido y José Juan "Gallito" Vázquez para coronar un año en el que también ganaron su segunda Copa MX.

Almeyda ganó cinco títulos con Chivas en tres años de gestión

El "Pelado" Almeyda, durante una entrevista con el programa Futbol Picante que transmite Espn, fue consultado por el comentarista David Faitelson sobre las criticas de ayudas en ese título del Clausura 2017 y aseguró que "creo que habría que analizar más profundo, durante ese campeonato nos fracturaron a un jugador, no nos cobraron algunos penales".

El ex timonel rojiblanco recordó en su intervención que "el campeonato anterior, que nos elimina el América, no nos cobraron un gol, no nos cobraron penales, nos expulsaron gente. Entonces, tiene que ver, siempre la autocrítica es buena. Seguro, que si hubiese estado el VAR hay que ver que hubiese pasado con ese supuesto penal", que tanto se ha criticado que no se sancionó a favor de Tigres.

Almeyda aseguró que desde el comienzo de su ciclo en Chivas, hace ya cinco años, "si había un VAR, hubiésemos tenido más posibilidades en otros torneos. Yo creo que cuando hablan así, digo: menos mal que no había VAR, porque creo que hubiésemos ganado dos torneos. Hubiésemos ganado dos torneos, porque a mi no me gusta ser ayudado, el que sabe que es ayudado y no dice nada, y ser parte de ese mundo de ayudas, es feo".