Conferencia: "Chava" Reyes Jr analiza empate y confirma ausencia de Oribe Peralta en debut del Guard1anes 2020

Salvador Reyes Jr, entrenador encargado de las Chivas de Guadalajara ante la ausencia por contagio de coronavirus del director técnico Luis Fernando Tena, compareció la noche de este sábado a la video conferencia de prensa tras el empate sin goles con el club León en el Estadio Akron, un partido correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX y en la que analizó el duelo, además de confirmar la ausencia de Oribe Peralta en la convocatoria.

El estratega encargado del Rebaño Sagrado, durante la ronda de preguntas, afirmó que "tenemos un plantel arriba de 20 jugadores y tenemos que pensar que todos nos deben de sumar, a alguno le va a tocar en alguna oportunidad, algunos en otra y el equipo debe demostrar consistencia y regularidad. Fue una buena prueba, los que entraron tuvieron una actitud positiva, pese a que en la semana tuvimos que trabajar con varias alternativas".

Así terminó el partido de Chivas en la fecha inaugural

"Chava" Reyes Jr elogió al rival en el análisis del empate tras señalar que "fue un primer tiempo muy trabado, es un gran equipo (León), tienen mucho tiempo trabajando juntos y el primer tiempo fue liberado. El segundo tiempo, la primera parte, ellos tuvieron varias oportunidades, corrimos con algo de suerte para que no nos hicieran daño. Después con los cambios creo que equilibramos el partido y tuvimos las nuestras, recuerdo la de cabeza en el poste (José Juan Macías), una de Chicote y al final equilibramos contra un gran equipo. Es el inicio y tenemos que seguir mejorando".

El timonel encargado de los rojiblancos, en cuanto a los contagiados y la inesperada ausencia del delantero Oribe Peralta, refirió que "lo dije en la semana, hay que adaptarnos a esta nueva situación (de contagios), es algo que está fuera de nuestro alcance, es una realidad la pandemia y no tenemos que escudarnos, por eso tenemos un plantel de 24 jugadores elegibles más una buena cantera y no podemos excusarnos, es para todos igual. En algunos casos le tocará a un equipo con más contagiados, esperemos que pase rápido esto. En el caso de Oribe (Peralta), tuvo un problema de dolor en la cabeza, descartado lo del Covid y no le alcanzó para esta en el partido de hoy (sábado)".

Reyes Jr, quien quedó al mando de Chivas junto a su compañero Alberto Coyote, confirmó que "los jóvenes tienen mucha confianza para realizar grandes cosas este torneo y desde hace cuatro meses que estamos esperando este partido inaugural, pensábamos en los tres puntos y darle la satisfacción a nuestra gente y no se nos dio, peor hay que reconocer que enfrente estaba un gran rival, de los que va a ser contendiente en el torneo y hay que mejorar muchas cosas, pero que la actitud de los jugadores fue muy buena, no hay queja alguna".