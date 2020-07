Conferencia: Dieter Villalpando advierte que no habrá cambios de equipo entero frente a Mazatlán en la Copa por México

Dieter Villalpando, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, participó este viernes en una especial plática con Chivas TV tras cumplir la sesión de entrenamientos matutino en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, donde completaron la preparación para el partido del sábado frente al renovado Mazatlán FC en la tercera y última fecha de este grupo en la Copa por México de pretemporada, previo al Torneo Apertura o Guardianes 2020 de la Liga MX.

El volante defensivo, de 28 años de edad, reconoció en la entrevista lo complicado que ha sido el regeso y que "en lo personal y en lo colectivo, es normal, más de dos meses sin hacer futbol es difícil. Ciertamente no es excusa, nosotros trabajamos durante dos meses por Zoom, estamos bien preparados físicamente, pero no es lo mismo entrenar en la casa que estar en un terreno de juego, donde hay competición" y agregó que "estamos de menos a más, obviamente, cada quien se cuidó a su manera, creo que unos vienen mejor que otro, pero es normal".

Villalpando y Vázquez han sido los suplentes de Beltrán y Molina en el plantel (Chivas)

Villalpando afirmó que "eso lo tenemos ganado, lo que es el físico, nunca dejamos de trabajar. Solo nos dieron cinco días que fueron activos, porque seguíamos trabajando por nuestra cuenta, pero no es lo mismo y poco a poco en los entrenamientos nos estamos sintiendo mejor con el balón y acoplándonos. Ya tenemos una base del equipo, con el profe (Luis Fernando Tena) que ya lleva un año y ya se entiende mejor, pero obviamente después de tres meses es difícil jugar como terminamos (en el cancelado Clausura 2020)".

El mediocampista rojiblanco aseveró que "no podemos ir de cero a cien, empezamos trabajando muy fuerte por las ansias que teníamos de regresar a entrenar, que se nos hizo eterno, porque vivimos de esto. No podemos ir de cero a cien, porque así empezamos y empezaron a haber dolores en los jugadores, porque es normal" y añadió que "por eso los interescuadras son de 45 minutos cada equipo para no fatigar los músculos y aún así nos sentimos cansados, en lo personal, me siento cansado por lo mismo que teníamos tiempo sin hacer futbol".

Villalpando adelantó que no habrá cambio de equipo frente a Mazatlán (Chivas)

El hábil volante de los tapatíos, en cuanto a la competencia interna, analizó que "tenemos un plantel muy basto, más que nada en la media cancha y adelante. (Fernando) Beltrán está haciendo muy bien las cosas, (Jesús) Molina también y arriba también. No me enojo, ni mucho menos, me gusta apoyar al equipo y si me toca entrar 10 o 15 minutos, entraré igual o para eso me preparo, para entrar igual que el que juega o mejor. La competencia es muy buena y el que este mejor es el que va a jugar" y argumentó que en el plantel "son tres o cuatro jugadores los que nos gusta mucho la pelota y romper líneas, pero también tenemos que entender que lo primero en este equipo es tener un orden, que no nos metan gol y el chiste es ganar, todos estamos trabajando para jugar".

Villalpando advirtió que "ya tuvimos nuestra buena pretemporada, buenos minutos para el profe (Tena) ver a los jugadores con los que puede contar o hacer algún cambio, este partido (contra Mazatlán) es más responsable y creo que va a iniciar con el cuadro que él (Tena) decida y va a ir haciendo cambios. No creo que vaya a cambiar a los once completamente, porque tenemos que ganar para calificar, queremos ganar esta copa y tenemos que tomarlo como tal. Sabemos los jugadores que tienen, por el equipo que era antes, es un buen equipo que ya está consolidado y tiene tiempo con una base, pero hay que ganarlo a como de lugar para decir que le ganamos el primer partido a Mazatlán FC, pero también para ir a México a pelear por la final".