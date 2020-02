Calderón se descargó contra el arbitraje

Cristian Calderón, polivalente defensor de las Chivas de Guadalajara, atendió la noche de este viernes a la prensa especializada en la zona mixta del Estadio Alfonso Lastras tras el empate 2-2 con Atlético de San Luis, en partido correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX y se descargó contra el irregular trabajo del árbitro Fernando Guerrero.

El Rebaño Sagrado, que viene de caer el martes 6-5 en la tanda de penales con Dorados de Sinaloa en el Estadio Banorte para despedirse en los Octavos de Final de la Copa MX, se prepara desde este miércoles en la ciudad deportiva de Verde Valle y con las importantes ausencias en el plantel de Alexis Vega, José Juan Macías y Jesús Sánchez por lesión, para este pacto en territorio potosino que se selló en los últimos minutos.

El "Chicote" Calderón reconoció que fue "un partido sumamente complicado, sabíamos que San Luis iba a ser un equipo muy difícil y al final hizo el trabajo. No salió el resultado que queríamos, pero nos vamos a casa con un sabor de boca muy malo, gracias al arbitraje que nos tocó el día de hoy y fue lo que echó a perder el partido".

El defensor rojiblanco, quien este viernes se desempeñó como volante por la banda izquierda, catalogó el accionar de Fernando Guerrero como que "no fue regular para nada. Todo el segundo tiempo nos pasamos metidos en nuestro arco, gracias al arbitraje que hizo el señor arbitro el día de hoy. Pero nos vamos con el empate, no nos vamos contentos, por el contrario nos vamos muy molestos con lo que pasó el día de hoy y no queda más que trabajar".

Calderón, al ser consultado por algún tipo de compensación del árbitro para el Atlético San Luis en la segunda parte, reveló que "sí (compensó con el penal a San Luis), creo que sinceramente sí. El mismo árbitro (Fernando Guerrero) nos lo dijo, que ya nos había marcado dos a nosotros, pero no queda otra que darle vuelta a la página y seguir trabajando".

