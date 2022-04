Cristian Calderón, polivalente defensor de las Chivas de Guadalajara, atendió a los medios capitalinos en la zona mixta del Estadio Azteca tras protagonizar otro triunfo rojiblanco en ese inmueble y darle al Rebaño una victoria clave 1-0 sobre Cruz Azul la noche del sábado, por lo que fue consultada su opinión sobre un posible regreso del argentino Matías Almeyda al banquillo de los tapatíos.

El primer equipo del Club Deportivo Guadalajara, que regresó este domingo a la Perla Tapatía, consiguió ganar después de un mes sin hacerlo y lo hizo con un "Chicotazo", para recordar el tanto que le hizo al América también en el Coloso de Santa Ursula para vencerlos en la Liguilla del Guardianes 2020, que sentenció el triunfo sobre los azules.

"Chicote" Calderón, después de sellar la victoria de las Chivas y devolver a los tapatíos a los puestos de reclasificación, habló con los medios capitalino sobre un posible próximo director técnico del Guadalajara, de manera especial, el argentino Matías Almeyda. El polivalente defensor aclaró que tanto su concentración como la de sus compañeros se encuentra solamente dentro del terreno de juego, en la actualidad.

Calderón reconoció saber del pasado del "Pelado" Almeyda en el redil y aseveró que "sí, sé lo que hizo en Chivas, hizo cosas muy buenas. Yo en lo personal no pienso que si el profe se va a ir o se va a quedar, tengo que seguir trabajando porque no sabemos lo que vaya a pasar. Mis compañeros y yo no nos fijamos en quien viene y quien se va, sabemos que únicamente hay que trabajar. Igual, no sabemos si se va a ir uno de nosotros".

El lateral izquierdo de las Chivas, agregó que "el equipo sigue trabajando, el equipo sigue bien y no nos fijamos si hay un cambio de técnico, hemos llevado los partidos y no se nos daban los resultados. Hoy se ve esa diferencia dentro del campo, nos sentíamos con mucha confianza".

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!