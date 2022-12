Las Chivas de Guadalajara marchan con paso perfecto dentro de la Copa Sky luego de vencer a los Tigres de la UANL 2-1 el pasado jueves con lo cual sumaron nueve puntos que los colocaron en la cima del Grupo B, por ello clasificaron a la Gran Final esperando a su rival que se definirá una vez que se disputen los partidos de la Jornada 4, mientras tanto el equipo de Veljko Paunović se medirá al Atlas el siguiente martes para cerrar la primera fase.

Para la afición del Rebaño Sagrado ha resultado una grata sorpresa ver la efectividad con la que ha jugado la plantilla dirigida por el timonel serbio, quien desde su llegada al club ha puesto manos a la obra para implementar su estilo de juego y después transmitirles a los futbolistas cómo él mismo lo señaló, algunos valores que no son negociables: "Intensidad, orden, hambre, disciplina”.

ver también El nuevo destino de Norma Palafox

Con base en esto Chivas ha tenido una Pretemporada bastante aceptable donde solamente han perdido un partido frente al Athletic de Bilbao en la gira por España, mientras han acumulado triunfos sobre Colima, Necaxa, Getafe, Mazatlán, Santos Laguna y Tigres de la UANL, con un orden defensivo pocas veces visto en el pasado reciente.

¿Cuándo y a qué hora jugará Chivas la Final de la Copa Sky?

Luego de una marca perfecta en esta Copa Sky, Guadalajara se ubica como líder, con lo cual ya tiene asegurado su boleto para la Final que se llevará a cabo el próximo viernes 30 de diciembre, con un horario por confirmar, pero es muy probable que se dispute a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, como la mayoría de los partidos estelares dentro de cada Grupo de este torneo amistoso.

Encuesta ¿Que pensarás si Chivas es campeón de la Copa Sky? ¿Que pensarás si Chivas es campeón de la Copa Sky? Que siempre confíe en Paunovic Nada, solo es un torneo amistoso no cuenta Sería el inicio para el camino al título del CL23 YA VOTARON 14 PERSONAS

El rival se definirá de los partidos entre Toluca vs. Necaxa y América vs. Cruz Azul. Sin embargo, el Rebaño todavía tiene un partido pendiente que se jugará el martes 27 de diciembre frente a Atlas a las 21:00 horas, aunque su liderato en el sector no peligra, este compromiso servirá como examen para lo que será el Clásico Tapatío del Clausura 2023.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!