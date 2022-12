Las Chivas de Guadalajara van viento en popa con su preparación de cara al Torneo Clausura 2023 debido a la victoria sobre los Tigres de la UANL 2-1 que los colocó en la cima del Grupo B dentro de la Copa Sky con el boleto para disputar la Final el próximo 30 de diciembre, pero el entrenador Veljko Paunović es consciente de que requieren refuerzos y para ello el fichaje de Daniel Ríos está prácticamente arreglado.

En el Rebaño Sagrado ha sido larga la espera para ver caras nuevas en una plantilla que se ha quedado muy corta en las expectativas en años recientes sin importar quién asuma el banquillo, por tal motivo el hecho de que Ríos y Víctor Guzmán estén cerca de firmar contrato y ser presentados como nuevos elementos rojiblancos, tiene a la afición de cierta forma conforme con lo que ha sido la Pretemporada.

Y es que las dudas con las que inició el trabajo del técnico serbio se han ido disipando con el paso de los partidos amistosos donde se la he visto otra cara a Chivas, no sólo por los resultados favorables también por el estilo de juego acompañado de una intensidad pocas veces observada en el pasado reciente, incluso se podría decir que desde Matías Almeyda no había este tipo de entrega e intensidad en cada balón disputado.

Los delanteros de Chivas para el Torneo Clausura 2023

Con el arribo de Daniel Ríos a Guadalajara que a su vez representará que Ángel Zaldívar salga de la institución con destino a Xolos de Tijuana o San Luis, Paunović contará con cuatro centros delanteros que buscarán adueñarse del puesto titular, donde Santiago Ormeño ha empezado a ganar mayor confianza y será quien dispute con el flamante fichaje un lugar en el 11 titular.

Además, se espera que en febrero José Juan Macías regrese a las canchas después de su prolongada ausencia tras la lesión en la rodilla derecha y con esto se sumará a la baraja de goleadores, mientras que el juvenil Luis Puente es otro de los elementos que dará batalla en la lucha por ganarse un puesto, pero mientras reaparece JJ todo apunta a que José Tepa González podría recibir algunas oportunidades, al menos para salir a la banca cuando sea necesario.

