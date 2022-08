Uno de los jugadores que ha tenido un semestre sumamente complicado ha sido Ángel Zaldívar, debido a que ha ido superando múltiples adversidades en el Apertura 2022 y parece que actualmente está recuperando su mejor versión futbolística para fortuna del Guadalajara y de la Selección Mexicana.

Para el arranque del torneo, el Chelo fue considerado uno de los enemigos por parte de la afición que en cualquier oportunidad se manifestó en su contra, abucheándolo en el Estadio Akron cuando tocaba la pelota, por lo que inclusive Ricardo Cadena tuvo que salir en defensa de su delantero en conferencia de prensa.

“Este torneo he vivido de todo. Me ha tocado ser abucheado, me ha tocado estar en la banca, no ser convocado, pero nunca dejé de trabajar, nunca bajé los brazos. Lo externo lo dejé a un lado, porque se dicen muchas cosas, pero no conocen lo que un jugador está haciendo o trabajando”, explicó el Zaldívar en palabras para Marca Claro.

El Chelo reconoció que la lectura y la meditación fueron sus herramientas para superar los malos momentos, ya que admitió que suele ser muy exigente consigo mismo, por lo que repasa las cosas que hace, positivas y negativas.

“Siempre es algo que te ayuda como persona y en los momentos difíciles me gusta poder leer, meditar, reflexionar las cosas que hago bien y las que hago mal, siempre con ese afán de mejorar. Eso me ha ayudado mucho”, concluyó.

