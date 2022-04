El delantero de las Chivas de Guadalajara, José Juan Macías, no ha sido considerado como titular en los últimos partidos del técnico Marcelo Michel Leaño y no ha podido recobrar la confianza, ahora una molestia lo aleja de la convocatoria.

José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara, no ha sido considerado como titular en los últimos partidos por el director técnico Marcelo Michel Leaño y no ha podido recobrar la confianza, ahora una molestia física lo aleja de la convocatoria. Este jueves será clave, pues se define si entrará o no en la lista de jugadores que viajará a Toluca.

El primer equipo del Rebaño Sagrado entrenó el miércoles en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para continuar con los preparativos de su próxima presentación: frente a los Diablos Rojos en el Estadio Nemesio Diez, correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. Macías no trabajó con sus compañeros del plantel principal y se mantiene en duda para este encuentro.

JJ Macías no ha podido superar por completo las lesiones musculares desde su regreso de España y el miércoles volvió a ausentarse en el trabajo táctico formal previo a la visita sabatina a Toluca, con el entrenador Marcelo Michel Leaño, ya que solo pudo entrenarse por separado del plantel principal en Verde Valle.

Macías no es considerado actualmente como titular en la formación inicial de Leaño, quien prescindió del delantero centro en su esquema táctico y juega con tres puntas, como lo hará para este compromiso con: Alexis Vega, Roberto Alvarado y Jesús "Canelo" Angulo. El espigado ariete no ha logrado ganarse la confianza del entrenador, pero ahora suma a ello, una nueva molestia física.

Reportes de prensa, desde Verde Valle, adelantan que si este jueves no se puede integrar de lleno al trabajo grupal, no hará el viaje a Toluca. Hay confianza en que al menos pueda acompañar a la plantilla en la visita a un rival complicado en el Estadio Nemesio Diez. De no recuperarse, su lugar en la convocatoria sería ocupado por Irving Márquez, quien se desempeña en las Fuerzas Básicas como extremo por las bandas, una posición primordial en el planteamiento de Leaño.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!