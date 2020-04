Eduardo Javier López responde a las críticas por su rendimiento en Chivas de Guadalajara

En Chivas de Guadalajara uno de los jugadores que ha encontrado un buen nivel hasta el Torneo Clausura 2020, antes de su paralización, es Eduardo Javier López. Su optimismo es bastante alto en el futuro cercano.

La Chofis, con altas y bajas en su nivel, afirma que no entiende por qué son constantes las críticas que recibe. "No me gusta hablar de eso. No tengo idea. Siempre me he preguntado eso, pero no tengo problema", dijo a W Radio Deportes.

"A final de cuentas siempre va a haber críticas. Siempre se dejan llevar por los chismes o un comentario malo, así es en Chivas. Me enfoco a trabajar y no pongo atención a eso", manifestó el mediocampista.

Es por eso que espera una buenas cosas para su carrera. "Quieras o no. No puedo hablar tanto, pero vas a ver qué se viene algo bueno para mí, se vienen cosas chidas y el próximo año se van a acordar de mí".

Chofis López espera que Chivas de Guadalajara demuestre todo su potencial y pelear el título para competir en caso de reanudar en el Clausura 2020.