El "Cone" Isaac Brizuela reconoce diversos liderazgos dentro de Chivas de Guadalajara

Isaac Brizuela, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, es uno de los futbolistas más experimentados dentro de la actual plantilla de los tapatíos y levanta la mano para asumir el rol de líder en el vestidor rojiblanco, al igual que sus veteranos compañeros, aunque también reconoció diversos liderazgos entre los más jóvenes elementos del redil.

El volante ofensivo del Rebaño Sagrado, de 29 años de edad, se encuentra este lunes en el inicio de la cuarta semana de la pretemporada rojiblanca en su regreso a las canchas de la ciudad deportiva de Verde Valle, después de 82 días de trabajos individuales por el aislamiento ocasionado por la pandemia del coronavirus o Covid-19 que obligó la cancelación del Toneo Clausura 2020, por lo que actualmente se preparan para disputar la Copa por México de preparación con miras al próximo Apertura o Guardianes 2020.

Brizuela reconoce diversos liderazgos entre el plantel rojiblanco (Chivas)

El "Cone" es uno de los jugadores con más experiencia actualmente en la organización tapatía, con 10 torneos vistiendo la playera rojiblanca y reconoció que es momento de levantar la mano al señalar que "sé que tengo ya unos años en esta institución y al ser ya de los grandes debo de tomar esas decisiones y asumir ese rol de ayudar a los más chavos, de aprender también de ellos porque no se deja de aprender. Para mí eso es bueno, para mostrar carácter y que se vea que quiero ser un gran líder para esta institución, sé que me falta mucho, pero me gusta asumir estos roles".

El mediocampista rojiblanco ante la juventud del actual plantel, con un promedio de edad de 23 años, aseguró que "todos tenemos un rol de liderazgo, cada quién a su manera. (Jesús) Molina es un líder nato: te habla, te dirige en el terreno de juego. (Jesús Sánchez) Chapo, que ya tiene más años en esta institución, sabe cómo hablarle a los chavos, Oribe (Peralta) con su experiencia también sabe cómo llevarlo, habla más con los delanteros y trata de enseñarles todo lo que él hizo".

Brizuela argumentó, en cuanto a ese grupo de veteranos, que "nos hemos puesto ese rol de ser líderes y eso te ayuda a que nadie se achique en los entrenamientos. Ni el más chavo se deja y eso habla de la personalidad que se tiene. Obviamente hay mucho respeto entre los compañeros y eso habla de la humildad y de la grandeza de este equipo". El plantel que dirige Luis Fernando Tena se prepara en Verde Valle para un torneo amistoso de pretemporada, en el que debutará este sábado 4 de julio con un Clásico Tapatío frente al Atlas, en el Estadio Akron.