Un seguidor de Chivas fue al hotel en San Luis por una firma de ¿Alan Pulido? y este le respondió

¿Le dice adiós a Chivas? ���� . Alan Pulido habló con la prensa y dio por cerrado su ciclo en el Rebaño Sagrado, después de ser el campeón de goleo del Apertura 2019... . �� “Ya cumplí todos los sueños que tenía que cumplir acá. Gané todo lo que tenía que ganar. Un cambio no sería nada mal. Lo más seguro es que podamos ir a la MLS” . ¿Qué le dirías a @alan_pulido17? ������ . . . . . . . . #NoesAmorEsChivas #DaleRebaño #SomosChivas #Chivas #chivasdecorazon #Puromexicano #Rebaño #Refuerzos #AlanPulido #Puligol

A post shared by Chivas Pasión (@chivaspasionok) on Nov 28, 2019 at 7:44pm PST