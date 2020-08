"El equipo pidió reintegrarlos y la directiva decidirá": Jesús Molina sobre el caso de Uriel Antuna y Alexis Vega

¡SANCIONADOS! ���� Chivas comunicó que Alexis Vega y Uriel Antuna serán separados del plantel luego de los videos donde ambos se encuentran en una fiesta, sin cumplir con las recomendaciones para evitar contagios de coronavirus �� ❌ Ambos jugadores no viajarán a Toluca para el encuentro de la J6 y tendrán una multa económica.

