Alan Mozo llegó a Chivas como el refuerzo estelar para el Apertura 2022 bajo la promesa de ser un referente indiscutible en el conjunto del Guadalajara; sin embargo, Ricardo Cadena casi no lo ha utilizado en el torneo, recurriendo a otros elementos como Jesús Sánchez o Carlos Cisneros.

El exjugador de Pumas reconoció no estar satisfecho con el no poder jugar recurrentemente; sin embargo, dio una muestra de su madurez y respaldó el trabajo de todo el equipo y está convencido de que deberá aprovechar la oportunidad cuando se la brinden, resaltando sentirse contento de estar en el Rebaño.

“No sé si desesperación, pero en este caso como jugador me encanta jugar y el no poder ayudar al profe, a mi equipo, claro que no me gusta, pero no por eso voy a restar. Hay que tener paciencia y cuando llegue mi oportunidad, aprovecharla. Somos un equipo, ganamos todos, perdemos todos, estoy feliz de estar acá”, declaró a TUDN.

Mozo está contento de su nueva etapa en el Guadalajara, resaltando el esfuerzo que han realizado todos los miembros de la institución para revertir el mal arranque de torneo que tuvieron, ya que destacó que todos se esforzaron para poder reencontrarse con los triunfos.

“Este equipo es importantísimo en México y está acostumbrado a ganar y asi debe de ser. Ver que te esfuerzas, que el profe se esfuerza, el equipo se esfuerza y ver que nos cuesta. Es difícil, pero estoy orgulloso de estar acá, de este equipo porque nadie nunca bajó los brazos, siempre creímos en nosotros”, concluyó el lateral del chiverío.

