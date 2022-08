En el futbol existen jerarquías que son sumamente difíciles de romper, mismas que son impuestas por los clubes más grandes e importantes de cada balompié, tal y como lo ha hecho Chivas sobre los Pumas en territorio tapatío, por lo que una leyenda del Rebaño considera que los universitarios son “un rival a modo” para que siga a buena racha rojiblanca.

El exjugador y campeón con el Guadalajara en la Temporada 1986-87, Fernando Quirarte, recordó una frase que decía Jorge Vergara cuando se refería a los felinos debido a la paternidad impuesta en suelo jalisciense, por lo que pese a la contratación de Dani Alves, vislumbra que el chiverío debe de imponerse a los auriazules.

“Con todo respeto, lo decía Jorge Vergara, éramos sus papás. Duraron como 37 años sin poder ganar en Jalisco. Pumas, desgraciadamente, no ha estado en un buen momento, no han podido ganar después de su contratación rimbombante, pero bueno, los números ahí quedan y Chivas tiene que confirmar esos dos juegos que ganó. Pumas es un rival a modo, con todo respeto”, declaró el Sheriff a W Deportes.

En el interior del Guadalajara ha cambiado la inercia que se había presentado en la primera mitad del Apertura 2022, ya que los triunfos frente a Necaxa y Rayados ha fortalecido anímicamente al grupo, mientras que los felinos acumulan siete partidos sin ganar en Liga Mx.

Quirarte no considera a Ormeño una solución para Chivas

“Qué bueno que ya anotó, porque se liberó un poco la presión, ahora hay que ver lo que hace en el resto de las jornadas. No es la solución, para mí, ojalá y me equivoque, pero no creo que sea solución”, concluyó el exdefensor rojiblanco.



