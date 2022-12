El legendario defensor y excapitán de las Chivas de Guadalajara, Carlos Salcido, apareció este viernes en sus redes sociales para emitir un ilusionante augurio al seguir de cerca la pretemporada rojiblanca con miras al Torneo Clausura 2023 de la liga MX y en la que debuta el sábado 7 de enero frente a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2023.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, comandada por el entrenador Veljko Paunovic, cumplió miércoles y jueves con sesiones vespertinas de entrenamientos en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para ultimar los detalles para este quinto duelo de una extensa preparación y en el que enfrenta este viernes a Mazatlán FC en el Estadio Jalsisco, por la Jornada 1 del Grupo B de la Copa Sky de pretemporada.

Las Chivas, bajo el mando de Paunovic, debutaron con una goleada 7-0 sobre Colima FC en la concentración de Isla Navidad y luego, se impusieron 2-0 a Necaxa en Verde Valle. Durante el Tour Rebaño por España, dominaron 0-1 al Getafe en la ciudad de Madrid y sucumbieron 2-0 ante el Athletic Club en Bilbao. Los rojiblancos ahora disputarán otros cuatro partidos por el Grupo B de la Copa Sky, en la que se estrenan frente a los mazatlecos.

Esos cuatro partidos de pretemporada de las Chivas han sido seguidos de cerca por un ídolo, el excapitán rojiblanco y que levantó el último trofeo de campeones tanto el del Clausura 2017 de la Liga MX, como el de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018. Se trata del inolvidable central Carlos Salcido, quien apareció en su cuenta personal de redes sociales para avalar el arranque de la era del serbio Veljko Paunovic en el banquillo rojiblanco.

Salcido fue el último capitán de Chivas en alzar un título (IMAGO7)

Salcido, a través de su cuenta personal de la red social Twitter, lanzó su épico augurio al advertir que "no se ustedes pero lo que visto de Chivas me ha gustado. Su forma de entrenar y de juego, me recuerda mucho cuando llego al equipo del Pelado (Matías) Almeyda. Ojalá sea un año chingón".

