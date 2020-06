El mensaje de Amaury Vergara por su primer año en la presidencia de Chivas de Guadalajara

Amaury Vergara cumple este miércoles su primer año al frente del Grupo Onmilife-Chivas y envió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que reconoció que asumió como un reto en honor a su padre el haber heredado la presidencia del Club Deportivo Guadalajara, por lo que en una entrevista con Récord señaló que no ha sido una labor sencilla esta nueva etapa en su vida.

El mandamás del Rebaño Sagrado, de apenas 32 años de edad, debe ser uno de los propietarios de clubes más jóvenes en toda la Liga MX y posiblemente en todo el continente, pero se reconoció preparado para el desafío que implica liderar a la institución más popular en todo México al cumplir un año desde que recibió el voto de confianza de su padre: Jorge Vergara Madrigal, quien falleció apenas cinco meses después y hecho tras el cual inició un cambio en la directiva con la salida del director general José Luis Higuera.

Desde que asumió la presidencia en pleno, Amaury Vergara ha estado más cerca del equipo (Chivas)

El heredero de la institución tapatía, reconocida en el mundo por su decisión de jugar con solo futbolistas nativos, apareció también en sus redes sociales para celebrar este especial día y refirió que "Hace un año, asumí el más grande honor en Grupo Omnilife-Chivas y el voto de confianza más grande de mi vida. Gracias por su apoyo y confianza. Gracias a mi padre por dejarme continuar el trabajo de su vida. No los dejaré abajo, vamos por todo".

Vergara Zatarain, en entrevista con el diario deportivo Récord, aseguró que "toda mi vida me he preparado para estar donde estoy. Las acciones, experiencias y trabajos que he tenido, errores y éxitos, me han llevado y preparado para este lugar. Soy creyente que las cosas pasan por algo y tengo la fortuna de representar desde la silla máxima de este gran club a tantos valores y pasión de aficionados" y argumentó que "un año de gestión como presidente ha sido retador. No es fácil estar a cargo de Chivas, porque si tienes intenciones que están acorde a los valores de la institución puede ser engañoso, con tanta afición, energía, tradición, representa tanto para tanta gente, que si no estás convencido de lo que quieres hacer en Chivas, si estás pensando más bien en beneficiarte de Chivas, seguramente tu gestión va a estar complicada".

Jorge Vergara Madrigal cedió el 24 de junio de 2019 la presidencia del Grupo Omnilife-Chivas a su hijo, quien reconoció que "estoy agradecido por aprender lo que debía de mi padre, tengo la convicción de que vengo a dar lo mejor a esta institución, pero no estoy por encima, la grandeza de este club, aprovechando los 114 años, rebasa a cualquier persona, y eso me hace pensar que tengo más que una responsabilidad, un beneficio" y agregó que "eso hace que el trabajo fluya más, estoy invitando a más gente que tiene esa misma filosofía, de venir a entregar todo. Va disminuyendo la presión cuando uno sabe que está haciendo lo correcto. Para mí no es una carga, es una plataforma, para lograr muchas cosas en beneficio de mucha gente, para inspirar. Eso es apasionante y así las presiones son menores".

