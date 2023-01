El delantero cedido al Atlético de San Luis, Ángel Zaldívar, aprovechó una entrevista exclusiva para exteriorizar un resentido descargo contra las Chvias de Guadalajara tras su salida a préstamo al aseverar que su cuestionado paso por el redil quedó en el pasado y se encuentra enfocado en esta nueva oportunidad con los potosinos, previo al emotivo reencuentro que sostendrán el viernes, correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

El portentoso canterano del Rebaño Sagrado se enfrentará el viernes con su exequipo, por segunda ocasión en su carrera profesional tras hacerlo el 3 de marzo de 2019, cuando estuvo a préstamo en Monterrey. El zurdo, de 28 años de edad, ahora con San Luis recibirán a los rojiblancos en la cancha del Estadio Alfonso Lastras Ramírez, en un compromiso que contará con la transmisión en vivo de la cadena ESPN, con la que platicó el apodado: Ingeniero del gol.

El Chelo Zaldívar se marchó a San Luis tras los incesantes cuestionamientos y abucheos que padeció en la última etapa en Guadalajara y en una entrevista con ESPN aseveró que "Chivas ya se quedó atrás desde que fiché aquí con el Atlético. Creo que mirar hacia atrás ni para agarrar vuelo. Estoy muy muy convencido de lo que viene, de la oportunidad que viene aquí en Atlético de San Luis. Estoy muy agradecido con Chivas, pero ahora defiendo los colores del Atlético de San Luis y quiero trascender, quiero hacer cosas muy grandes aquí".

El exChivas protagonizó la promoción de este partido (Atlético de San Luis)

El canterano de las Chivas llegó a San Luis como refuerzo para el Clausura 2023, en una cesión que incluye una cláusula de adquisición, por lo que señaló que "vengo aquí a escribir una historia, a poder trascender en este club. Está la opción de compra que en este caso sería extraordinario que un club como el Atlético pudiera comprarme y confiar en mí. Por eso tengo esa ilusión de poder quedarme aquí más tiempo". En cuanto a sus objetivos, añadió a ESPN que "es una de mis metas al llegar aquí, el ser un referente, ser un goleador del equipo y así regresar a Selección. Estando bien en el equipo, aquí en Atlético me va a dar esa ese plus para ser otra vez tomado en cuenta en selección. Me tocó estar en una convocatoria el año pasado, pero estoy con muchas ganas y muy hambriento de poder estar en más (convocatorias) y aportar aquí, al equipo, al club goles y todo mi potencial".

Zaldívar al ser consultado por esa consideración que militar en ciertos equipos de la Liga MX influye sobre las convocatorias de la Selección Mexicana, fue tajante y consideró que "para nada. Creo que estando bien, en cualquier club puedes ser tomado en cuenta, en este caso como delantero, haciendo un buen torneo, haciendo goles, peleando en el liderato de goleo se puede ser tomado en cuenta. Creo que si el equipo está bien, si está también peleando, si está siendo protagonista, también ayuda mucho y creo que tenemos ese potencial, estoy muy ilusionado de estar en este club, porque este proyecto que me puede potenciar mi carrera".

