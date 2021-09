Enrique Meza revela el día que Jorge Vergara no le cumplió para dejarlo dirigir a Chivas

Vaya historia que dio a conocer el entrenador Enrique Meza, quien reveló el día que acordó su llegada a las Chivas de Guadalajara con su dueño Jorge Vergara, pero un año después la situación cambió y éste no quiso ni saludarlo con tal de no darle una explicación sobre la decisión que había tomado, antes de darle la oportunidad al “Ojitos” para sentarse en el banquillo tapatío.

El experimentando entrenador confesó qué fue lo que vivió con el propietario del Rebaño Sagrado, pues aunque no reveló el año en que se dieron estos hechos, haciendo cuentas podríamos estar hablando de finales del 2010 e inicios del 2011, aunque el final no fue para nada feliz, pues el estratega se quedó con las ganas de dirigir al equipo que siempre apoyó cuando era niño.

“Me invitó a desayunar y fui a ver a Jorge Vergara, ahí me estaba esperando la señora Angelica, con su bebé, y él. Yo le iba al Guadalajara cuando era niño, pero le dije que no podía agarrar el equipo, porque tenía un año más de contrato con Cruz Azul. Me dijo que dentro de un año me iba a estar esperando, me dio la mano y así quedamos. Era un equipo grande en México y le iba a ese equipo de niño”, explicó en entrevista para La Octava Sports.

Imago 7

Añadió que con el paso del tiempo dejó su cargo en Cruz Azul y al estar libre pensó que en algún momento se volvería a comunicar con Vergara Madrigal, pero ocurrió todo lo contrario, pues cuando se encontraron nuevamente éste no lo quiso ni saludar, pues ya había tomado la decisión de contratar a Johan Cruyff y su equipo de trabajo, justo cuando John Van’t Schip asumió las riendas del Club Guadalajara como estratega.

“Pasó el tiempo y salí del Cruz Azul, pero antes él ya había traído a Johan Cruyff y otro joven que vino a dirigir el equipo. En una de esas me encontré a Jorge en un aeropuerto, en Guadalajara, y él me vio, no me quiso saludar. Fui, le dije, ‘no me quiere saludar’, me dijo 'me voy, me voy, tengo prisa', pero creo que lo que pensaba hace un año, no lo pensaba después”, manifestó el “Ojitos” Meza.

