El recordado delantero de las Chivas de Guadalajara en la década pasada, Rafael Márquez Lugo, se sinceró en el más reciente episodio del programa televisivo en el que trabaja como analista y se aventó una muy audaz recomendación para el heredero del emporio rojiblanco: Amaury Vergara, con el futuro cercano de la prestigiosa institución tapatía que actualmente mantiene sumida en los últimos lugares de la clasificación general del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y desde que asumió las riendas de la organización tras el fallecimiento de su padre en noviembre de 2019.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado descansaron este domingo para volver el lunes a las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, donde iniciarán los prepararativos de otra complicada semana, que incluirá un nuevo viaje a Estados Unidos para retar a Los Angeles Galaxy con Javier Chicharito Hernández y dejará muy pocos días para su próximo compromiso: frente a Mazatlán en El Kraken, correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2022, con la misión de cosechar su primera victoria del campeonato.

Chivas, como anfitrión en este Apertura 2022, ha cosechado apenas tres de los 12 puntos en cuatro partidos que ya ha disputado del calendario en el Estadio Akron, sin poder anotar ni un gol. El peor arranque en casa de toda su centeneria historia y este sábado en el empate 0-0 con Pachuca, jugó todo el segundo tiempo con un efectivo más, erró un penal por intermedio de Alexis Vega y su portero Miguel Jiménez fue el mejor jugador del encuentro tras salvar a los rojiblancos de la derrota. ¡Insólito!

La parcialidad chivahermana no se aguantó más y se descargó en pleno partido contra todos: jugadores, cuerpo técnico y directiva, por su desastrozo desempeño en este Apertura 2022 y que coronó la contratación improvisada del delantero Santiago Ormeño, quien no fue bien recibido por los aficionados en su debut en el Estadio Akron. Luego del desastre, aparecieron los expertos del mundo Chivas en sus respectivos programas de opinión, pero resaltó la audaz intervención del exdelantero Rafael Márquez Lugo.

Márquez Lugo tuvo una épica aparición la noche del sábado en el programa La Última Palabra que transmite FOX Sports y ante la consulta de: ¿Cuál Ricardo debería irse del Rebaño?, entre Cadena y Peláez, concluyó que "yo sigo sosteniendo que todos se deben de ir, no sé si incluso el dueño debería de pensar en vender el equipo". Una sutil y directa recomendación al heredero Amaury Vergara, pues argumentó que "no merece Guadalajara estar así, lo más grande que le queda a este equipo es su afición y esa grandeza nunca la va a perder, por algo es el equipo más popular de todo México. Pero hoy el plantel no está a la altura de esta gran institución, el dueño tampoco, la gestión de Ricardo Peláez estamos a casi tres años y ni cerca estamos a lo que llegó prometiendo al contrario, más lejos. Futbolistas, con todo respeto, que cuando tienen que aparecer, no están apareciendo y Cadena está claro que este equipo está muy lejos de funcionar como en ese interinato, queda claro que no es lo mismo".

