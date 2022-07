Chivas atraviesa la peor sequía ofensiva como anfitrión de toda su centenaria historia y la noche del sábado nuevamente le alcanzó apenas para un empate sin goles con Pachuca en el Estadio Akron, un partido correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Una racha adversa que ya no soportó más su fiel afición, que se hizo sentir desde las tribunas al desatar su furia contra jugadores, cuerpo técnico y directiva tras el final del duelo. Una dura despedida, que agrega más presión en el redil para el próximo encuentro.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado descansan este domingo y regresan el lunes a las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle para iniciar con los prepararativos de una doble cartelera en la semana, que incluirá la visita a Los Angeles Galaxy por la Leagues Cup 2022 y luego, enfrentará a Mazatlán en el Estadio Kraken, en el marco de la Jornada 7 del Apertura 2022, con la única misión de cosechar su primera victoria del campeonato y calmar los ánimos de su exigente afición.

Guadalajara se encuentra -oficialmente- en medio de una nueva crisis deportiva, situación que se ha vuelto recurrente en cada semestre de estos últimos cuatro años. En esta ocasión, un pésimo inicio mantiene en vilo la continuidad del cuerpo técnico rojiblanco tras anotar apenas tres goles y sin conocer la victoria después de seis fechas. De las cuales, cuatro ha disputado en el Gigante de Zapopan, sin triunfos, ni tantos marcados. Lo que colmó la poca paciencia de su fiel afición.

La primera mitad del compromiso en el Estadio Akron ya auguraba que los ánimos de los 22.167 aficionados presentes se caldearían en las tribunas, luego que abuchearon a su equipo al término de la primera mitad, lo que se repitió al regreso para el complemento con el anuncio del ingreso en cambio del delantero Santiago Ormeño y se magnificó por complemento al sonar el silbato que dio por terminado el encuentro.

Los aficionados hicieron sentir su disconformidad con el desempeño de su equipo en la cancha al entonar diversos cantos contra la directiva rojiblanca y los jugadores. "Jugadores, la co*** de su madre. A ver si ponen hu*** que no juegan con nadie", se escuchó bajar de las gradas del Gigante de Zapopan después que Alexis Vega errara el penal a los 74 minutos. A su vez, la barra dedicó cánticos contra el propietario: Amaury Vergara, a quien no pararon de insultar en todo el compromiso.

