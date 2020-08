Erick Gutiérrez confiesa lo cerca que estuvo de llegar a Chivas: "Estuve a una firma"

Chivas de Guadalajara buscó hacer aún más ambicioso su proyecto de cara al actual Torneo Guard1anes 2020 al ponerse como una de sus metas la llegada de Erick Gutiérrez, actualmente en el PSV Eindhoven de los Países Bajos, pero finalmente poder concretar ese refuerzo no pudo darse.

Sin embargo, esta posibilidad estuvo lejos de ser un humo típico del futbol de estufa y el mismo jugador confesó que estuvo a nada de seguir vistiendo de rojiblanco pero esta vez en Jalisco. "Si llegué a pensar en volver al futbol mexicano, estuve cerca, a una firma prácticamente, pero creo que la pensé muy bien y dije que no podía regresarme así", dijo a Récord.

Pese a eso, sus deseos de buscar lograr el éxito en Europa pudo más que la fuerte propuesta que había puesto sobre la mesa Chivas. "Sé que puedo competir, aunque muchas veces no está en ti. Ahora sigo acá y es como una revancha, me siento bien, estoy recuperando esa confianza y es lo más importante", añadió Gutiérrez.

Una de las mayores influencias que tuvo para no dar el paso hacia el Rebaño Sagrado fue el entorno de la selección nacional. "Hablaron conmigo, me explicaron que muchos no han tenido buen arranque en Europa, pero al fin terminan desarrollándose bien y me quedé pensando unas horas porque era de rápido ya (negociación para volver) y decidí no ir y estoy contento en Holanda", indicó.

La falta de minutos de Gutiérrez con PSV era su motivación principal para llegar a Chivas. "En México jugaba siempre, era referente y capitán en Pachuca, luego llegué a jugar acá pero después te dan un madrazo y te dan banca y tienes que luchar desde cero, pero aprendí muchas cosas en ese proceso". Quizá en un futuro este refuerzo puede darse.