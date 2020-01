Es normal que tenga diferencias con Peláez: Tena

Luis Fernando Tena, director técnico de las Chivas de Guadalajara, reveló este martes parte del comienzo de su estrecha relación con Ricardo Peláez para el armado del plantel con miras al Clausura 2020 y aseguró que es normal que tengan diferencias, pero que todo se resuelve conversando.

El entrenador del Rebaño Sagrado compareció este martes a la tradicional conferencia de prensa, primera del año y previo al comienzo del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, que se celebró en la ciudad deportiva de Verde Valle y luego de la intervención de Ricardo Peláez, director deportivo, ofreció sus declaraciones.

El "Flaco" Tena reconoció que "el plantel es muy bueno, eso está muy claro, mi función es que juegue bien al futbol. A veces ganas sin merecerlo y a veces pierdes sin merecerlo, a veces se dan esos resultados, pero el que juega bien a la larga gana y a la larga está arriba y en eso estamos trabajando. Hablar de un lugar o de un determinado número de puntos sería demasiado aventurado, pero si el equipo juega bien, con la calidad de nuestros jugadores, deberíamos estar arriba".

El estratega rojiblanco afirmó que "yo me llevo bien con toda la gente, hasta con mi esposa me llevo bien, después de 30 años de casados, me sigo llevando bien. Soy muy claro para hablar, tengo mucha comunicación con la gente y que porque pensamos diferente seamos enemigos. Seguramente vamos a pensar diferente muchas veces. Siempre he sabido que el técnico tiene que dar explicaciones a la directiva. Si él (Ricardo Peláez) me llama o Mariano (Varela) o Amaury (Vergara) o Marcelo (Leaño), voy y le explico todos los planes. Es comunicación y seguramente vamos a tener muchas, no digamos discusiones, pero conversaciones sobre quién debe jugar o quién no y más con este plantel".