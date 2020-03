"Esperemos que regrese pronto": "Pollo" Briseño sobre la Liga MX

Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, reconoció su compromiso de volver a la acción una vez se supere la pandemia mundial por el coronavirus o Covid-19 que obligó a la postergación de todas las actividades deportivas en el planeta, incluida la Liga MX y la que aseguró "esperamos que regrese pronto", durante una innovadora video conferencia de prensa desde su hogar por el aislamiento preventivo en Jalisco.

El central rojiblanco, quien participó la tarde de este martes de una video conferencia de prensa, atendió a los medios locales y señaló que "lo idoneo (para retomar este Torneo de Clausura 2020) sería cuando las autoridades digan, que no hay problema, que no va a haber más contagios, se encontró la solución al problema, ya hay vacuna, lo que sea, sería lo idoneo".

El "Pollo" Briseño argumentó que "en lo personal, ya se pospusieron los Juegos Olímpicos, todas las actividades se pospusieron, entonces, en sí no hay tanta prisa de volver, porque vamos a tener calendario largo, a lo mejor no va a haber tantos partidos de selección, entonces en vez de irte de vacaciones, ya no vas a tener vacaciones. Creo que lo que sea necesario para volver, que sea lo ideal para volver y sino que hay en un mes, dos meses y sin vacaciones y empezamos corridito y que se acabe el torneo. Es importante concluirlo, todos queremos eso, hay mucho negocio en el sentido que ya hay televisoras que pagaron, que necesitan jugar esos partidos y necesita ver Liguilla. Esperemos que (la Liga MX) regrese pronto".

Para el @pollobv lo idóneo es regresar hasta que las autoridades lo permitan. Para él no importa si no tienen vacaciones, lo importante es terminar el torneo.



El Club Deportivo Guadalajara que encadenó su cuarto partido sin perder en este semestre al igualar 1-1 con Monterrey, el 15 de marzo y se mantuvo por tercera fecha seguida en la zona de Liguilla al ocupar el quinto lugar de la clasificación general de la Liga MX con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas.

El Rebaño Sagrado quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha, que se desconoce cuándo se realizará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria nacional, debido al coronavirus o Covid-19.