Estamos muy enfocados para escuchar lo que viene de afuera: Toño Rodríguez

José Antonio Rodríguez, portero de las Chivas de Guadalajara, participó la tarde de este miércoles en una entrevista a través de Facebook Live y ofreció su punto de vista previo a la visita a los Tigres UANL, partido correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

El Rebaño Sagrado, que viene de igualar el sábado 2-2 con Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde el lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con la única ausencia confirmada en el plantel de Jesús Sánchez por lesión, mientras que se mantiene la duda de la participación de José Juan Macías, Alexis Vega y Fernando Beltrán para el compromiso del sábado ante los felinos.

"Toño" Rodríguez inició su participación reconociendo que "el equipo ha sabido no perder, que es importante, es muy difícil en esta liga. Vamos a una visita complicada, sabemos quién es Tigres, sabemos la calidad del plantel que tiene Tigres, el gran entrenador que tienen, lo que es ese Estadio, pero nosotros nos sentimos listos y preparados, tenemos un excelente plantel".

El guardameta rojiblanco agregó que "tenemos que estar tranquilos, ecuánimes, conscientes. Llevamos siete partidos sin perder en la Liga y hace mucho tiempo que eso no pasaba aquí en Guadalajara, nuestro objetivo A es la Liguilla, estamos a 19 puntos de poder entrar y es muy importante que lo sepan afuera, porque adentro lo sabemos".

El arquero titular para el técnico Luis Fernando Tena añadió que "aquí adentro hay mucha tranquilidad, mucha paz. Aquí no hay focos prendidos, no hay alertas, a lo mejor la gente afuera ha querido ha querido prenderlas, a lo mejor la prensa que ha querido decir diez mil cosas. Nosotros tenemos los dos oidos tapados, los dos ojos tapados y tenemos demasiado enfoque en lo que nos toca en la cancha como para escuchar todo lo que viene de afuera. Son tres puntos muy importantes, pero si le ganamos a Tigres no vamos a ser campeones y si perdemos, no vamos a descender".