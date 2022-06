Chivas es un equipo que implica mucho trabajo no solamente dentro de la cancha, sino que también en los escritorios, por lo que es necesario cumplir con cierto tipo de requisitos para poder construir un proyecto deportivo exitoso, responsabilidad que hoy en día tiene Ricardo Peláez.

Néstor de la Torre, ex Presidente Deportivo del Guadalajara que estuvo entre el 2002 y el 2009, siendo pieza clave para la consecución del título del Apertura 2006, detalló los que considera que han sido los errores más graves que ha tenido Peláez al frente del Rebaño y que no le han permitido tener éxito en esta etapa.

El primer problema que encontró el exdirectivo es que el actual Director Deportivo llegó a la institución prometiendo éxitos cuando aún no tenía construida una estructura que sustentara sus palabras, principalmente en el tema de conocimiento y calidad de jugadores.

“¿Qué creo? Analizando un poco, que vendieron al inicio un proyecto que iba a llevar un proceso como si ya estuviera, ‘yo quiero un campeonato’ y a ver, espérate, se debe ver primero la materia prima a ver qué sacar y algo que no se me tomó mucho a bien, lo digo, con toda la honestidad y no me interesa quedar bien con nadie, no me quiero ganar un lugar. No me interesa ganar un lugar, estoy diciendo lo que creo”, declaró a El Universal.

Posteriormente, De la Torre consideró un error el haber realizado una inversión tan grande a su llegada, ya que recordó que cuando estuvo en ese puesto Jorge Vergara no le facilitaba dinero, sino que él tenía que generar los recursos para poder fichar debido a que la naturaleza del club no es la de desembolsar tanto dinero.

“Cuando se dieron las primeras compras de jugadores, dije, no se puede gastar dinero así. ¿Saben cuánto dinero me daba Jorge (Vergara) a mí, para comprar jugadores? Nunca me dio dinero, yo vendía para poder comprar. Me daba cinco millones pero luego se los regresaba. Yo hacía un proyecto financiero, en el cual había inversión y retorno de la inversión.

“Chivas es un proyecto difícil, tiene problemas en la contratación, son puros mexicanos, costos, no es un equipo que tenga una empresa de respaldo con un poder económico fuerte como América, Cruz Azul y no se pueden gastar esas cantidades (como lo hizo Ricardo Peláez)”, concluyó.

