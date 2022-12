Bien dicen que el amor y el dinero no se pueden ocultar. Para la afición de Chivas de Guadalajara el sueño es volver a tener a Rodolfo Pizarro en la plantilla a pesar de que entre la dirigencia no es muy bien visto, pero en cada mercado de fichajes parece que las condiciones se prestan para que el talentoso delantero tenga una segunda oportunidad en la Perla Tapatía y en este final del 2022 no es la excepción.

Hace unos días se dio a conocer que Pizarro no seguirá en Monterey debido a que no hicieron efectiva la compra al Inter de Miami de la MLS, club dueño de su carta, pero reportes recientes confirman que le buscarán acomodo para que logren adquirir a los fichajes bomba que tienen en mente, donde Lionel Messi comanda la lista de refuerzos para la temporada 2023 del futbol de Estados Unidos.

Ahora bien, la triangulación que podría beneficiarle a Chivas es que el Inter logre cumplir su sueño de contar en sus filas con Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets y para ello tendrán que desprenderse no solo de Joker, también de Federico Higuaín, quien ya anunció su retiro y Alex Pozuelo, por lo que una vez más el futbolista surgido de Pachuca tendrá la oportunidad de regresar al equipo que lo cautivó desde que se dio su llegada en diciembre del 2016.

¿Por qué Chivas no ha contratado a Pizarro?

La mala noticia es que Pizarro es uno de los jugadores que no sostiene una buena relación con el dueño Amaury Vergara, debido a que fue uno de los principales jugadores que decidió manifestar su inconformidad por el pago de unos premios pendientes, antes de proclamarse campeones de la Liga de Campeones de la Concacaf en el 2018, lo cual desató su salida en el verano con destino a Monterrey.

Aunque el propio jugador ha revelado su deseo de regresar y que nos descarta otorgar facilidades para que se llegue a una buena negociación, la realidad es que nunca se ha dado una propuesta por sus servicios después de su salida, lo cual complica su segunda etapa en Verde Valle, aunque la esperanza muere al último y en esta ocasión la posible llegada de Messi a la MLS le abre una nueva posibilidad. El balón está en la cancha del Rebaño.

