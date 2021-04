Revelan a qué se dedica Fernando Beltrán, tras perder la titularidad con Chivas

Alan Eduardo Torres le ha ganado la titularidad a Fernando Beltrán en el mediocampo de las Chivas de Guadalajara en el Torneo Guard1anes 2021, por ello el joven volante reveló a lo que se ha dedicado el “Nene” ahora que la mayor parte del tiempo se la vive en la banca rojiblanca.

En conferencia de prensa, Alan Torres tocó varios temas donde estableció que algún día sueña con ser el capitán del Rebaño Sagrado, al jugar al lado de Jesús Molina, quien por el momento es el principal líder de las Chivas dentro y fuera de la cancha, sin embargo también tocó el tema de Beltrán, un elemento que perdió regularidad cuando el técnico Víctor Manuel Vucetich decidió darle la oportunidad a Lalo.

“Es algo que me motiva, el tener ese tipo de competencias le hace muy bien al equipo, lo he tomado de una gran manera, la relación que tengo con él (Beltrán) es muy buena y me ha ayudado, cuando él estaba yo lo estuve apoyando y ahora que tengo que estar, él siempre apoyándome, dándome consejos, creo que me ha ayudado bastante”, comentó el jugador de 21 años de las Chivas.

Beltrán volvió a la actividad como titular en el Clásico Nacional frente al América en la Jornada 11, donde jugó al lado de Molina, ante el positivo a COVID que padeció Torres, pero con el terrible funcionamiento colectivo que tuvo el Rebaño Sagrado tras perder 3-0, luce complicado que el centrocampista regrese al 11 inicial en los partidos que le restan al Torneo Guard1anes 2021.

Y es que para el técnico Víctor Manuel Vucetich, hay algunas cuestiones tácticas por las que el “Nene” Beltrán no lo convence para ser titular, por lo que tomó la detemrinación, desde el arranque de la campaña, de darle la oportunidad a Lalo Torres, quien ha cumplido con buenas actuaciones.