Fernando Beltrán relata el mal momento que atraviesa: Las cosas no van bien, me cuesta trabajo

El mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Fernando Beltrán, reconoció que no vive su mejor momento a nivel individual, pues estuvo mucho tiempo sin tener minutos y ahora que ha sido utilizado con mayor regularidad por el estratega Michel Leaño considera que está lejos de su mejor versión, sin embargo reveló que fue su decisión quedarse para buscar ganarse la confianza dentro de la cancha.

Previo al duelo por el Repechaje ante Puebla, el “Nene” ofreció conferencia de prensa desatando fuertes declaraciones sobre la actualidad de lo que atraviesa como futbolista, pues aunque no dio nombres, es un hecho que haber estado parado por muchos partidos bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich le ha afectado no solo a nivel deportivo, sino también emocional.

"Lo único de ahora es que no me siento satisfecho porque llevo tanto tiempo sin minutos y sin buenos partidos. Trabajo mucho para poder estar de titular en el campo, y al final las cosas no van bien, me cuesta mucho trabajo. Con Marcelo Leaño he tratado de platicar más, jugado más, he tratado de recuperar más rápido la confianza, sentirme a gusto en el campo que es lo más importante, y que no haya ninguna presión de ningún tipo, ni de demostrarle a nadie. No me conformo, estamos en el cierre del torneo y cuando estás en estas instancias debes estar en tu mejor nivel para poder apoyar al equipo”.

"En su momento, yo hablé con la directiva, pero al final la decisión fue totalmente mía de quedarme aquí, pelear un lugar, ser constante aquí. No hay mejor equipo que Chivas, lo tengo más que claro, no hay mejor lugar para poder pensar en ir a Europa, para pensar en ir a selección mayor, me enfoqué mucho en eso, trabajé mucho. Hay cosas que no estaban en mis manos, simplemente no pude hacer mucho, lo que me tocaba era trabajar y esperar una oportunidad, cuando me llegara de entrar en el campo y siempre trato de hacer las cosas de la mejor manera”, abundó el “Nene”.

Chivas no debe relajarse ante Puebla

Por otra parte, Fernando Beltrán habló sobre el encuentro de Repechaje contra La Franja, donde buscarán el boleto a los Cuartos de Final, por ello comentó que aprendieron la lección de los errores cometidos ante Pachuca en la campaña anterior, donde destacó que un tema de relajamiento fue parte fundamental para quedar eliminados.

"Estamos concentrados y bien metidos en el partido de los 90 minutos, al final en el repechaje pasado ante Pachuca regalamos el segundo tiempo donde nos relajamos porque íbamos ganando, pensábamos que Pachuca estaría desesperado, y fue lo contrario. Eso nos afectó, hizo que el equipo se viniera abajo y que el partido no se nos diera de la mejor manera. Ahora será más complicado el partido contra Puebla, porque ellos son muy intensos todo el partido, debemos tener esa mentalidad, ese carácter para tener la pelota y controlar el partido durante los 90 minutos”.

La única satisfacción sería ser campeones

"La única sensación que nos va a dejar de que fue un torneo muy bueno es ser campeón. No hay otra manera. Entrando a cuartos de final se inicia otro torneo, no podemos conformarnos y creo que ni nosotros ni la gente ni nadie en esta institución se conforma con unos cuartos de final ni llegar a semifinal. Simplemente queremos llegar a la final y ser campeones, traer ese campeonato que tanto deseamos nosotros, que nos está costando mucho, que no es fácil, pero que al final como equipo tenemos la mentalidad de que va a llegar, de acuerdo a lo que hacemos y trabajamos”, explicó Fernando Beltrán.