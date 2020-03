"No tiene idea lo que sus palabras significan para mi": Beltrán intercambia elogios con Luis García Postigo

Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara respondió con elogios en sus redes sociales este miércoles a la columna de opinión que Luis García Postigo, ex selección mexicana, le dedicó en "el consultorio del doctor" que publica el diario deportivo Récord y a lo que ex delantero replicó con un motivador mensajes, todo vía Twitter.

El volante de contención juvenil del Rebaño Sagrado anotó el domingo su segundo gol del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX y brindó una nueva demostración de su potencial en la victoria 2-0 sobre León, para erigirse como uno de los mejores jugadores con que cuenta el el entrenador Luis Fernando Tena en su plantilla, pues le aporta dinamismo, criterio y un desgaste que ningún otro puede ofrecer.

García Postigo le dedicó su publicación de este miércoles y reconoció que "resulta maravilloso que en medio de tanto bullicio que genera el Guadalajara, surjan intrusos como tú" y agregó que "durante la pretemporada e inicio de la temporada nombres iban y venían, apellidos se vociferaban sin el menor rubor, y poco, muy poco se hablaba de ti". Concluyó su publicación señalando que "estamos en presencia de un futbolista redondo que ha provocado profundas alegrías, que te has robado el papel de líder, siendo lo valioso que lo has realizado en momentos amargos y duros. No eres de los entes que se suben cómodamente al tren, tú eres de los tipos que jalan el tren, y eso es muy plausible y, por otro lado, nada frecuente".

El "Nené" Beltrán, ante el reconocimiento de un ex selección mexicana, agradeció sus palabras y le confesó que "Doctor, no tiene idea de lo que sus palabras significan para mi. Mi camino apenas inicia, pero deseo al menos lograr la mitad de lo que fue su gran carrera".

El ex atacante de Chivas, América, Puebla, entre otros, para concluir este motivador intercambio de mensajes por Twitter, refirió: "Gracias a ti por tus palabras y gracias por tus buenas maneras de jugar a la pelota. Seguro serás mucho mejor que yo".

