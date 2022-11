Fernando Quirarte tiene muy claro que el trabajo de Fernando Hierro va a ser profesional de principio a fin, por tal motivo confía en que la decisión de haber traído al técnico, Veljko Paunović es la correcta, al menos considera que se le debe otorgar el beneficio de la duda como ocurrió cuando decidieron darles la oportunidad a Marcelo Leaño y a Ricardo Cadena.

El excapitán del Rebaño Sagrado explicó la importancia de pensar en que los buenos resultados llegarán precedidos al trabajo que realice el timonel europeo, pues considera que si hay le han dado oportunidad a estrategas de casa, no le resulta mala idea que Paunović ponga en práctica toda la experiencia que ha adquirido en su paso por Estados Unidos e Inglaterra.

“Su cartel ha sido lo que tuvo en la selección de Serbia Sub 20 donde tuvo un 68% de productividad después estuvo en Chicago Fire donde tuvo 40% de productividad y no le fue tan bien y después estuvo en Inglaterra con el Reading donde tuvo un 41%. Entonces no es un entrenador con mucho cartel, pero así se le dio la oportunidad a Marcelo Michel Leaño y Ricardo Cadena. Ahora hay que tener confianza en el proyecto de Fernando Hierro”,comentó Quirarte en entrevista con ESPN.

Quirarte espera que Paunovic haga un trabajo como Westerhof

El Sheriff añadió que la visión del serbio es hacer funcionar a las jóvenes promesas del futbol y en Guadalajara el activo más importantes son los canteranos, por ello espera que esta labor se vea reflejada en el primer equipo tarde o temprano, poniendo en comparativa lo que hizo el holandés Hans Westerhof hace unos años cuando nadie lo conocía en México.

“Yo creo que al tener un entrenador que le gusta el trabajo con gente joven ya sabes por dónde va ese proyecto, buscarán trabajar bien las fuerzas básicas, Paunovic trae consigo gente que trabaja muy bien fuerzas básicas como lo hizo en su momento Hans Westerhof y entonces ojalá que haya un buen trabajo, que retome lo bueno que había y si no había cosas buenas en fuerzas básicas que cambie lo que sea necesario”, añadió Quirarte.

