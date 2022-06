El Club Guadalajara dio a conocer las incorporaciones de Alan Mozo y Fernando González como sus dos primeros refuerzos para el Torneo Apertura 2022, por ello el mediocampista aseguró que vuelve renovado en buscar de aportar toda su experiencia para tratar de llevar al equipo que lo debutó en el máximo circuito al lugar que se merece.

El Oso González no ha sido de los fichajes que encanten a los seguidores del Rebaño Sagrado y se lo han hecho saber a través de redes sociales desde la semana anterior que empezaron a circular las versiones de su contratación, pues su pasado americanista no es del agrado de la mayoría, además de que tampoco sus números ha sido de lo mejor, pero Rebaño Pasió pudo saber que llegó a préstamo procedente de los Rayos del Necaxa y no fue comprado como se pensaba inicialmente.

Ante ello, el volante de 28 años se dijo ilusionado con la oportunidad de volver y esperanzado en demostrar sus mejores cualidades: "Llego feliz y renovado, creo que el tiempo de experiencia fuera de aquí me ayudó a madurar y al final se logró lo deseado,regresar a casa en donde debuté y comenzó todo".

"Hay que valorar cada momento, creo que en aquel entonces no lo asimilas, el paso del tiempo te hace ver las cosas diferentes y hay que tener la experiencia de tomar bien las cosas. El trabajo te lleva a todo. En el momento que se me pida un consejo yo estoy encantado de darlo, me gusta apoyar y exigir. Me gusta ir por todo y el trabajo diario fue lo que llevó a estar ahí. Queremos que Chivas esté arriba y hay que pedir el extra", apuntó en entrevista para Marca Claro.

Títulos del Atlas no le preocupan a González

Acerca del bicampeonato que obtuvo el vecino, el Oso no quiso entrar en detalles y aseguró que Chivas debe seguir incrementando su historia: "Hay que ocuparse en lo suyo, el tener eso ahí es un plus para seguir teniendo en cuenta para lograr las metas lo antes posible. Desde chiquito sabes la rivalidad".

