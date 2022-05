Las Chivas de Guadalajara siguen tratando de armar su plantilla para el Torneo Apertura 2022 y luego de confirmar el arribo de Alan Mozo como su refuerzo estelar, hay otro futbolista que también fue anunciado como otra de las contrataciones del director deportivo, Ricardo Peláez, y se trata de Fernando González, un jugador formado en la cantera rojiblanca pero con pasado americanista.

Desde hace algunos días varios nombres saltaron a la luz como posibles fichajes para el Rebaño Sagrado que estaba urgido de un lateral derecho, donde no habían logrado encontrar a su jugador titular ni con Marcelo Leaño, ni tampoco con Ricardo Cadena, quien le dio el puesto a Carlos Cisneros como carrilero por ese costado, por lo cual hicieron los esfuerzos para fichar a Mozo, proveniente de los Pumas de la UNAM y quien este martes 31 de mayo llegó a Guadalajara.

Pero en la mediacancha también tendrán carencias en el inicio del Apertura 2022, tras las lesiones de Sergio Flores, Jesús Molina y Jesús Angulo, quienes no serán considerados, además de que Fernando Beltrán cerró el certamen también con algunos problemas físicos que motivan a la directiva a buscar opciones para no dejar descubierta una posición clave.

Fernando González es refuerzo de Chivas

En las cuentas de redes sociales de Guadalajara se informó acerca del fichaje del Oso González, quien según la cuenta statiskicks indicó que este volante fue el jugador que más faltas cometió la campaña anterior con 38 y el que más veces fue burlado por los rivales con 33.

"Un recurso a favor del Guadalajara con la llegada de González es su comportamiento para interceptar segundas jugadas, ya que nunca se desconecta y está atento para captar ese tipo de rechaces, que dicho sea de paso fue algo que le dolió al Chiverío en el Clausura 2022. Además, el oriundo de la Ciudad de México cuenta con una buena técnica individual para jugar de primera intención y encontrar compañeros entre líneas, situación que podría ser bien utilizada para potenciar a los atacantes.

Uno de los técnicos de los que más aprendió dentro de su formación en la Cantera Rojiblanca fue Alberto Coyote, quien lo dirigió en la categoría Sub 17 y que mejor ejemplo que él para su desarrollo como volante de recuperación. Fue Bicampeón Sub 17 y Campeón Sub 20. Curiosamente, otro histórico del Guadalajara, Benjamín Galindo, lo debutó en Primera División en la Jornada 8 del Clausura 2013 contra León", fue parte de lo que publicó la página oficial del Rebaño.

¿Quién es Fernando el Oso González?

Fernando Rubén González inició su carrera en Fuerzas Básicas de las Chivas en 2010 al integrar la categoría Sub17 y debutó en el primer equipo en 2013, sumando algunos minutos en Liga y Copa MX. En 2015 se fue cedido a Coras y a Zacatepec en el abolido Ascenso MX. En 2017 fue adquirido por el club Necaxa, donde conquistó los títulos de Copa MX, Supercopa MX y Campeón de Campeones. Pero en 2019 pasó al América como reemplazo de Guido Rodríguez, aunque con muy poca participación. Por lo que en 2021 recalaría en León, aunque por solo un semestre y desde el pasado Apertura 2021 volvió con los Rayos.

