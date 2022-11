El dirigente rojiblanco se encuentra en el Mundial, pero no deja de lado su labor para buscar a los refuerzos suficientes del siguiente torneo.

Para el director deportivo del Club Guadalajara, Fernando Hierro es un hecho que una de las posiciones que requieren reforzar para el Torneo Clausura 2023 es la zaga central, donde han tenido muchos problemas al menos en los últimos dos años por la falta de un elemento que otorgue esa seguridad y es justamente donde entra en escena un jugador que está con la Selección Mexicana en Qatar.

En el Rebaño Sagrado, el anterior estratega, Ricardo Cadena tuvo que alternar la posición entre sus opciones como Gilberto Sepúlveda, Luis Olivas, Hiram Mier, Gilberto Orozco e incluso, Antonio Briseño, pero la realidad es que nunca hubo uno que fuera el hombre clave para solventar el peligro sobre el arco de Miguel Jiménez, por lo que Tiba y Olivas terminaron como titulares, pero con graves errores en partidos claves.

En este sentido, Hierro considera que Chivas no puede pensar en un futuro inmediato si no cuenta con un futbolista capaz de resguardar de manera efectiva la última línea, por ello ha puesto sus ojos en un elemento que integra la lista de 26 jugadores del Tricolor para la Copa del Mundo y que bien podría ocupar dicha posición debido a la falta de actividad que tiene en Europa.

Hierro quiere a Johan Vásquez para Chivas

De acuerdo a reportes del diario El Universal, el directivo de Guadalajara piensa que Vásquez cumple con todas las características que requiere la institución tapatía en este momento, además de que su paso por Europa no ha sido lo que esperaba, ya que no tiene mucha regularidad en el Cremonese de Italia que está peleando por no descender en el Calcio.

“Fernando Hierro ha puesto varios nombres sobre la mesa. Debido a que no tiene tanta participación con el Cremonese de Italia, el nuevo director deportivo de las Chivas plantea ofrecerle a Johan Vásquez la posibilidad de regresar a México y ser el líder en la zaga del Rebaño Sagrado”, fue parte de lo que publicó el medio nacional.

Imago7

