El Rebaño recibirá a algunos elementos que le pertenecen una vez que concluya este torneo, pero no hay un claro panorama de lo que hará con ellos.

En las Chivas de Guadalajara todavía no se acaba el Torneo Apertura 2022 pero no pueden pasar por alto el futuro inmediato, sobretodo con los jugadores que volverán después de haber sido prestados a distintos clubes, pero hay un caso que tiene mucho menos claridad que los demás, se trata del defensor Alexis Peña, quien hace unos días confesó, con cierto pesar, que tal vez volvería a la Perla Tapatía.

Con sus actuaciones se fue convirtiendo en un pilar en la zaga de Necaxa e incluso es el capitán, pero no hay certeza de que la escuadra que dirige Jaime Lozano hará efectiva la compra de su carta que está en dos millones de euros y si esto no sucede deberá reportarse con el Rebaño Sagrado, sin embargo no hay posibilidades de que sea tomado en cuenta dentro de su plantel.

Peña fue uno de los futbolistas separados del equipo rojiblanco cuando varios elementos asistieron una fiesta que terminó con las acusaciones de abuso sexual para Dieter Villalpando, por lo cual el dueño de Chivas, Amaury Vergara aseguró que mientras él estuviera al frente, además de estos dos jugadores, José Juan Vázquez y Eduardo Chofis López nunca volverían a ponerse la camiseta tapatía.

A Chofis ya se lo cumplió hace unos meses cuando salió del San José Earthquakes de la MLS y volvió a Guadalajara, por ello salió con destino a Pachuca donde ha logrado encontrar acomodo y marcar un par de goles. En este sentido, si los de Aguascalientes no adquieren de manera definitiva a Alexis, se convertirá en un problema más, ya que si no lo vuelven a prestar o vender, deberán seguirle pagando su sueldo y de paso tenerlo inactivo.

“Tremendo problema el que se le va a venir a Chivas si es que Necaxa no hace efectiva la compra del zaguero Alexis Peña, quien tendría que volver al cuadro tapatío a pesar de que ya le pusieron la cruz desde el 2020. El tema será si Necaxa dice “no”, pues tendría que reportar en Chivas y el club aseguró en el pasado que por la indisciplina que cometió junto a otro grupo nunca se vestirían de nuevo de rojiblancos. Será difícil que Chivas diga que se queda, finalmente es un activo del club; salvo que lo tomen como moneda de cambio por algún elemento”, fue parte de lo que publicó Toque Filtrado de Mediotiempo.

