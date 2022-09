Cuando un futbolista nunca ha tenido la fortuna de jugar en el Club Guadalajara puede caer en las imprecisiones, el desconocimiento y el titubeo fácil a la hora de emitir un juicio sobre la grandeza de la institución más importante del futbol mexicano, tal como le ocurrió al atacante del acérrimo rival, Henry Martín, quien quiso ver a los rojiblancos como su premio de consolación en caso de que América prescindiera de sus servicios.

El delantero de las Águilas habló sobre el momento en que surgió la versión de que podría ser una de las contrataciones del Rebaño Sagrado para el Apertura 2022, lo cual fue reconocido hace unas semanas por el propio Ricardo Peláez, pero el atacante señaló que nunca tuvo el deseo de dejar la capital del país para cambiar de aires, aunque si tenía que hacerlo, lo habría tomado como una buena oportunidad o al menos así lo dejó entrever de manera pública.

ver también Filtran el vergonzoso apodo que tenía Oswaldo Sánchez

Hasta aquí todo parece muy normal, la inconsistencia apareció cuando quiso ver a Chivas como un premio de consolación, afirmando que nunca pensó en salir de los azulcremas, pero si se hubiera concretado tendría que ser con uno de los “cuatro equipos más grandes de México”, refiriéndose al equipo tapatío como un aparente consuelo.

Que alguien le explique a Martín la grandeza de Chivas

“Y no me quería mover de aquí, pero los representantes me decían ‘mira está esto’. Porque creo que los representantes no habían hablado directamente con Santiago (Baños) yo creo que este torneo fui la novia de todos, me ponían para todos los equipos. Y yo decía a irme a este equipo grande, prefiero seguir en un equipo grande”.

Encuesta ¿Qué te parece estas declaraciones de Henry? ¿Qué te parece estas declaraciones de Henry? Que no tiene idea de lo que dice Que nos quería como un premio de consolación Nunca le han enseñado la historia del futbol mexicano No dijo nada mal, lo veo muy normal YA VOTARON 49 PERSONAS

“Chivas es un equipo grande porque está entre los primeros cuatro más grandes de México. Si se llega a dar un cambio que me tenga que mover o me tengan que sacar, prefiero eso (Chivas) a irme a quién sabe dónde. Entonces yo decía, no me quiero mover, no quiero salir de aquí y empecé a trabajarlo no solo dentro de la cancha, sino también en la cabeza, que era algo que me estaba faltando y creo que es lo más importante para un deportista”, indicó Martín en entrevista para John Sutcliffe de ESPN.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!