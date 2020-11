Oswaldo Alanís no regresará a Chivas y seguirá su préstamo con San Jose Earthquakes en la MLS

Oswaldo Alanís, actual defensor del San Jose Earthquakes en la Major League Soccer (MLS) y cuya ficha deportiva pertenece a las Chivas de Guadalajara, cumpliría su préstamo otro año hasta diciembre de 2021 y no volvería de momento al plantel rojiblanco, según reafirmó el más reciente reporte de la prensa local y que descarta su retorno al redil para el venidero Torneo de Clausura 2021 de la Liga MX tras la abrupta salida de Alexis Peña por un escándalo de indisciplina que llegó al ámbito legal.

El primer equipo del Club Deportivo Guadalajara, que este lunes recibió de vuelta a Jesús Angulo, Fernando Beltrán, Cristian Calderón y Alexis Vega, concentrados con la selección mexicana de la categoría Sub-23 u Olímpica, para comenzar su preparación tras la Fecha FIFA de noviembre con miras a su siguiente partido: el sábado frente a Necaxa en el Estadio Akron, en el marco de la repesca previa a la Liguilla del Torneo Guard1anes 2020 y que padece la baja de cuatro jugadores sancionados por indisciplina.

Oswaldo Alanís, quien fue cedido en diciembre pasado por un año y que tras la pandemia del coronavirus o Covid-19 se extendió hasta finales de 2021, se encontraba entre los nombres probables para regresar al redil en este mercado, pero un reporte del periodista Alex Ramírez recordó la reconsideración del préstamo del central zurdo con la franquicia californiana y señaló que "tiene un año más de préstamo con San Jose Earthquakes. Chivas puede solicitarle regrese si así lo desea, pero hasta el momento no hay ningún pronunciamiento de los tapatíos, lo cual indica que seguirá en la MLS".

El espigado defensor, perteneciente a la Chivas, durante una entrevista publicada en mayo de este año, confirmó esa extensión y que además tiene la opción de renovar su préstamo hasta 2022 con San Jose Earthquakes, por lo que señaló en ese entonces que "es difícil decir qué me gustaría (volver a Chivas), porque yo quiero disfrutar el futbol y jugar, eso es lo que a mi me gusta, aportar lo mayor que pueda, pensar que tengo esto, si disfruto, lo hago bien y sigo sumando y creciendo se van a dar cosas muy buenas".

Alanís argumentó -en esa entrevista de mayo pasado al portal GOAL- que "no jugar nunca va a ser positivo para un jugador, siempre va a ser un sentimiento que cuesta, que quisieras que fuera de otra manera, pero más que doler busqué lo que venía, lo que tenía la opción, duele en una medida, no es algo que gustaría, que cualquiera quisiera y más por lo que sé que puedo aportar y tengo la capacidad, el momento como estoy, los años en los que estoy, es como cierta impotencia no poder aportar, sí cuesta en ese sentido".

