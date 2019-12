Francotirador de Récord: Marco Fabián espera la llamada para regresar a Chivas de Guadalajara

El nuevo proyecto de Chivas de Guadalajara atrae a muchos de los que ya vistieron la playera del equipo y uno de ellos es Marco Fabián, que espera poder regresar y espera ser tomado en cuenta pronto.

Así lo cuenta en su acostumbrada columna El Francotirador de Diario Récord donde afirma que el mediocampista desea representar nuevamente al Rebaño Sagrado a la mayor prontitud posible.

"Como sabemos el jugador se encuentra sin equipo en estos momentos, por lo que el club que esté interesado en él tan solo tiene que arreglar su salario y en el Rebaño las puertas no las tiene cerradas", afirmó.

Pero habría un problema para que llegue a Chivas pronto. "Me contaron que no es del todo del agrado de Ricardo Peláez; para Amaury Vergara el tema no es tan descabellado y en caso de que pongan a negociar, el ex del Rebaño no se pondrá roñoso con el tema salarial".