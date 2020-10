¿Ganar o gustar? Víctor Manuel Vucetich escoge lo que más le interesa con Chivas

Para Víctor Manuel Vucetich el camino en el Torneo Guard1anes 2020 con Chivas de Guadalajara ha ido mejorando poco a poco. A pesar de eso, el entrenador ha debido superar algunas etapas de adaptación que no le sirvieron para fortalecer su estilo de cara al resto de la temporada.

Pero Vucetich tiene un plan claro y es por eso que solo elige una cosa entre ganar y gustar con Chivas. "Debemos ganar, jugando bien. Intentamos manifestarle a la afición con juego que estamos creciendo y que tenemos el deseo de superación. Día con día vamos a ir logrando que crezca la confianza de todos los jugadores", comentó en entrevista con Cancha.

El técnico del Rebaño Sagrado espera que el Clásico Tapatío sea una satisfacción luego de no poder imponerse ante América en el Nacional. "La experiencia en ese partido fue muy clara, perdonamos y ellos no. No es suficiente tener el balón, la enseñanza es ser contundentes y estar muy atentos para evitar estar remando contra corriente. Sabemos de la importancia del juego".

Se refirió, además, al caso de José Juan Macías. "Le damos confianza porque se le están dando responsabilidades grandes a un muchacho de 20 años. Vamos a quitarle un poco ese peso. Estamos para apoyarlo en caso que le venga una buena oportunidad y nosotros aportemos a que vaya lo mejor preperado para Europa", puntualizó.

Otro de los nombres específicos fue el de Eduardo Javier López y de cómo recuperar el nivel de La Chofis en Chivas. "Se ha venido dialogando mucho con él. Ha mostrado mucha voluntad, primero en mantener el peso, ha respondido y habla bien de él. Viene realizando el trabajo, en sus controles está al mismo nivel de los más altos. Futbolísticamente irá poco a poco".