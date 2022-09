Los jugadores que llegan a Primera División la mayoría de las veces han tenido que derramar, sangre, sudor y lágrimas, porque muchas veces no tienen otra opción que hacer hasta lo imposible con tal de ganarse un lugar y así fue la historia de Gilberto Orozco, quien es el hombre del momento en las Chivas de Guadalajara, por lo que atesora todo lo que le costó cumplir sus sueños.

El Chiquete ha sido de los elementos más regulares desde que llegó Ricardo Cadena la campaña anterior, pero tuvo que vivir momentos muy complicados para llegar hasta el Rebaño Sagrado, debido a situaciones que estaban fuera de su alcance y que incluso permitieron que sus padres intervinieran para que la dirigencia le diera la oportunidad de seguir en la institución.

En entrevista con el portal Mediotiempo, el lateral izquierdo de Chivas confesó que a los 15 años prácticamente estaba fuera por su complexión física, pero todo cambió de último momento: “Mi proceso de cantera fue muy extraño; estuve a punto de salir a la edad de 15 años. En la Sub 15 iba a ser dado de baja, porque sufría muchas lesiones, no tenía continuidad. Hubo un tiempo en el que no crecía y para ser central tienes que estar alto. Decidieron aguantarme. Me hicieron unos exámenes de las muñecas, me dijeron que iba a crecer y que iba a dar un buen estirón. Fue cuando decidieron aguantarme”.

“Recuerdo que jugué el segundo torneo de la 15 como titular, llegamos a la Final y la perdimos contra Atlas. Se vino Tercera División, Sub17 campeón, Sub 20, campeón, debut y después me mandan a Tapatío; fue un golpe medio fuerte, porque debutas un día y al siguiente te mandan al Tapatío”, abundó el espigado futbolista de 20 años que también ha jugado como defensa central.

Un debut amargo con Chivas

Chiquete apareció en el Máximo Circuito en el 2021 en un partido contra Puebla bajo las órdenes de Víctor Manuel Vucetcih, sin embargo en ese momento su vida personal se estaba derrumbando porque su padre estaba a punto de perder la vida: “Fue algo duro, porque había perdido a mi papá. Muchos no saben, pero el día en que debuto mi papá estaba internado en el hospital. Estaba muy enfermo. Me regresaron al Tapatío, íbamos a jugar en Mérida y en la noche, cuando me iba a ir, falleció mi papá. Fue un golpe duro. Aquí en el club me ayudaron muy bien. Siempre sentí ese apoyo y arropo, por eso estoy agradecido”.

“En mi casa nadie jugó futbol. Mi papá nunca pateó una pelota, de hecho no entendía el futbol. Recuerdo que sacaba su cuaderno y me decía ‘explícame, es que no entiendo, ¿juegas en el centro o de lateral?'. Entonces le decía que por los recorridos quedaba de lateral y no tengo problema en jugar mano a mano. A veces a mi papá le estresaba que los papás de mis compañeros dialogaban de futbol y él no entendía. Empezamos a ver futbol juntos, veíamos los partidos de la Selección, los de Chivas cuando no podíamos ir al estadio. Fue algo raro”, abundó Orozco.

