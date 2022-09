Francisco Kikín Fonseca no era el más talentoso ni el mejor goleador, pero su hambre de triunfo en muchas ocasiones lo llevó por el camino del éxito, sin embargo tuvo la oportunidad de jugar en las Chivas de Guadalajara de la manera más increíble cuando todavía estaba en La Piedad, antes de llegar a los Pumas de la UNAM.

El Kikín se encargó de ser parte de una época importante con los felinos bajo las órdenes de Hugo Sánchez, pero su historia pudo dar un giro de 180 grados cuando el entonces dueño de los Reboceros, Valente Aguirre, una vez que decidió vender la franquicia, le hizo la pospuesta al atacante que incluía vestirse de rojiblanco, sin haber sido solicitado por la dirigencia.

"Primero me dijo que estaba Chivas como opción, pero que en realidad al que querían era Rafa Medina, pero me ofreció aventarme en el paquete y yo dije: 'No, pues qué buena onda, cuánto interés'. Después me dijo de Pumas, que Hugo Sánchez me quería y ahí estuve claro en qué escoger", comentó Fonseca, ahora analista de TUDN, en una charla con Toño de Valdés.

Kikín decidió su futuro gracias su hermano

El mundialista mexicano en Alemania 2006 cumplió con un gran desempeño en los universitarios, tal vez, donde se le vio su mejor nivel dentro del futbol mexicano, a pesar de que también tuvo un paso por el Benfica de Portugal tras la Copa del Mundo. Más tarde Kikín jugó en equipos como Cruz Azul, Tigres, Atlante y Santos de Guápiles de Costa Rica y en el 2014, al no encontrar equipo, decidió retirarse para ser comentarista, no obstante, reveló que su hermano fue parte fundamental para que decidiera vestirse de azul y oro antes que de Guadalajara.

"Mi hermano mayor, el Kikín original, murió a los 15 años durmiendo con un pants de los Pumas. Fue entonces que sentí que un ángel me estaba ayudando y a eso suma que Hugo Sánchez me pidió”, recordó Francisco Fonseca, uno de los exjugadores más carismáticos y con mayor arraigo entre la afición actual al balompié nacional.

