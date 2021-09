Gilberto Sepúlveda: Vamos bien, seguimos confiando en Vucetich

El zaguero de las Chivas de Guadalajara, Gilberto Sepúlveda manifestó que en el plantel rojiblanco siguen con la confianza intacta sobre el trabajo del estratega Víctor Manuel Vucetich, debido a que no han tenido tantas derrotas, pese a que tampoco han conseguido los triunfos que se esperan en este Torneo Grita México Apertura 2021, esto de cara al duelo del próximo sábado donde recibirán a Pachuca por la Jornada 9.

El “Tiba” no ha tenido mucha actividad en la presente campaña, pues fue convocado con la Selección Mexicana que jugó la Copa Oro, sin embargo apenas vio actividad algunos minutos. En su regreso al Rebaño Sagrado tampoco se ganado la titularidad y su lugar ya es ocupado por Luis Olivas, no obstante asume el retro de recuperar su mejor nivel y afirma que su credibilidad en el trabajo del Rey Midas se mantiene.

“Nosotros seguimos creyendo en el trabajo del profe Vucetich. No hemos tenido los mejores resultados, pero son pocas derrotas las que tenemos. Estamos en el proceso de madurar, de saber vivir con este tipo de cosas que pasan en un equipo tan grande como Chivas. Ha sido constante porque el equipo ha creído en el trabajo del profe, no hemos sido tan regulares en victorias, pero no tenemos las derrotas. Vamos bien. Ganando uno o dos partidos nos pondremos arriba en la tabla y los partidos que vienen los tenemos que ganar”, apuntó Sepúlveda en conferencia de prensa este jueves.

Acepta el “Tiba" que no está en su mejor momento

El defensor también reconocido que debe tener autocrítica sobre el rendimiento que ha mostrado y por el cual ya no está en la alineación estelar de Guadalajara, pero confía en recuperarlo lo antes posible para intentar ayudar al plantel que marcha con 10 puntos de 24 posibles en el puesto 10 de la competencia.

"Soy muy consciente, la verdad y tengo mucha autocrítica conmigo mismo y en mi vida y el futbol así ha sido. He tenido bajas y altas y si estoy aquí es por que he sabido superarlas. En fuerzas básicas me pasó lo mismo, sé que no estoy en mi mejor momento y tampoco el equipo, pero creo que esto lo voy a sacar adelante y seguiré luchando y preparándome para cumplir. Yo siento que en mi posición hay bastante competencia, hay jugadores de muy buena calidad y es una realidad que cuando me han sentado, el equipo no lo ha hecho mal y hay que respetar eso. He estado en selección mientras el equipo ha ido jugando y es aceptar que los compañeros lo han hecho bien”, comentó el “Tiba”.