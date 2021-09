¿Enemigo en casa? El jugador de Chivas que filtra detalles del vestidor a Vucetich

Vaya situación complicada en Chivas de Guadalajara, pues más allá de los problemas que aparentemente tuvieron o no Fernando Beltrán y Jesús Molina, ahora se ventiló que el capitán rojiblanco es el único futbolista que tiene línea directa con el estratega Víctor Manuel Vucetich, razón suficiente para que el “Nene” se quedara fuera del partido ante Pumas de la UNAM.

A pesar de que el experimentado jugador salió a aclarar la situación donde negó que haya sostenido algún tipo de discusión con el “Nene”, en la columna del Francotirador del diario Récord publicaron que “Chuy” Molina es el único del plantel tapatío que tiene la comunicación abierta con el Rey Midas, por tal motivo no es una novedad que Beltrán se haya quedado en casa a observar el juego contra los felinos donde terminaron empatados sin goles.

Pero eso no es todo, pues la determinación del timonel no cayó bien entre los jugadores que son más allegados a “Fer”, quien de cualquier manera nunca ha entrado en el gusto del entrenador de 66 años, por lo que la situación al interior del Club Guadalajara no es de lo mejor, sobretodo ahora que el momento tenso se ha trasladado a la convivencia entre el plantel.

Instagram Molina

Aunque el Club Guadalajara nunca se manifestó sobre las versiones de la supuesta discusión entre sus dos jugadores, tampoco han salido a negarlo, por ello es un misterio saber cuál fue la verdadera razón por la que Beltrán no hizo el viaje a la capital del país el domingo anterior, tomando en cuenta que tampoco informaron de alguna posible lesión: “Hubo molestia entre algunos jugadores que se dieron cuenta del problema”.

“Me contaron también que Molina, de todo el plantel, es el único que tiene línea directa con Vucetich, que le cuenta lo que sucede en el vestidor y que el Rey Midas escucha atento siempre su consejo. Así que ni yo, ni varios jugadores, y seguramente ni tú, creemos que sea una mera coincidencia lo de Beltrán. ¿No?”, publicó Francotirador.