"Hay mucho interés en Europa por JJ Macías": Ricardo Peláez admite posible salida de Chivas en mercado de pases

Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas de Guadalajara, reconoció que le darán al delantero canterano José Juan Macías todas las facilidadaes para cumplir su sueño europeo y se mantiene latente su posible salida del redil en un próximo mercado de transferencias, que será bastante extenso (entre el 14 de junio y el 5 de septiembre), por lo que se cuidaron las espaldas al incorporar al zurdo Ángel Zaldívar tras cumplir su préstamo con el club Puebla.

El directivo del Rebaño Sagrado, durante una entrevista exclusiva con Chivas TV sobre los rumores de movimientos en el mercado, reconoció que "sabes qué, que sí es cierto. Sí hay mucho interés por parte de los equipos europeos, se comenta mucho, no ha llegado una oferta formal (por Macías), estamos en una gran comunicación con él y con su representante. Él tiene la palabra del presidente (Amaury Vergara), tiene mi palabra, por supuesto, de que si llega un buen ofrecimiento, atractivo para él y para la institución, a un buen equipo donde valga la pena realmente dar el salto al futbol europeo, por supuesto que tiene las puertas abiertas".

Macías se presentó el viernes a pruebas médicas en Verde Valle

Peláez, sobre la posible salida del atacante de apenas 20 años de edad, retieró que "ya se lo dijo nuestro presidente (Amaury Vergara) y él lo sabe perfectamente. Vamos a esperar, tampoco hay que precipitarse, no hay que tomar cualquier rumor o situación que llegue. Junto con él, su representante y su familia estamos en muy buena comunicación y si llega una oferta atractiva para el club, bienvenida, tendrá las puertas abiertas".

El director deportivo de los tapatíos, cuanto a los próximo movimientos, aseguró que "estamos en una gran comunicación con el comité directivo, por supuesto. En un momento hubo gran solidaridad de los jugadores para diferir sueldos y hasta ahí se ha llegado, no ha cambiado absolutamente nada" y argumentó que "no vamos a vender jugadores. No se van a vender jugadores, ni mucho menos, salvo el caso de Macías en caso de que llegue una oferta importante para él y para la institución".

Ricardo Peláez aseveró que "la idea es mantener la base e irla mejorando, ¿cómo la vamos a mejorar? Con la incorporación de jugadores de fuerzas básicas, con la incorporación de jugadores que son de Chivas y que están en otros equipos, que ya los estamos haciendo (con Ángel Zaldívar y Miguel Jiménez) y por supuesto, scouteando, buscando jugadores que vengan a Chivas. En un momento determinado, si surge en otro equipo algún jugador importante que en un momento podamos hacer una oferta por él, también. Siempre Chivas tendrá ese compromiso con los aficionados, tener un plantel suficiente para estar peleando los primeros lugares. Ese es el compromiso y estamos trabajando fuerte en ello".