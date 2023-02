El delantero del América, Henry Martín fue tentado hace unos meses para cambiar de aires y probar fortuna en las Chivas de Guadalajara a petición del entonces director deportivo, Ricardo Peláez, sin embargo el futbolista aseguró que haber tomado esa decisión le hubiera representando un importante arrepentimiento porque su intención nunca fue dejar al conjunto capitalino.

Aún con el fracaso que representó la llegada de Oribe Peralta, Peláez Linares quería darle una oportunidad a otro atacante de las Águilas para que tratará de resolver los problemas ofensivos del Rebaño Sagrado, por lo que de inmediato la afición se hizo sentir con una rotunda negativa de contar con un futbolista más proveniente del acérrimo rival.

Ahora fue Henry Martín quien dejó claro que no le agradaba la idea de dejar a su actual club para seguir su carrera en el equipo más importante del futbol mexicano, por lo que habría sido una decisión de la que siempre se hubiera arrepentido, pero también para los chivahermanos habría sido un golpe bajo del dirigente que ahora se dedica a criticar a los rojiblancos desde TUDN.

“Nunca me ha gustado irme mal de ningún lugar, no me iba a sentir que fuera yo si tomaba esa decisión de irme, me iba a arrepentir toda mi carrera por haber tomado esa decisión y creo que lo hice perfecto. También tuvieron que ver muchos de mis compañeros, muchos me dijeron 'quédate', 'no te vayas' y se los agradezco; uno de ellos fue Bruno Valdez que ya no está con nosotros, pero lo quiero mucho y él lo sabe, Bruno fue pieza fundamental para que yo tomara la decisión de no irme”.

“Siendo sincero fue difícil la decisión porque yo estaba mal, para mí hubiera sido muy fácil tomar la decisión más ligera que era irme, salirme de toda la presión, salir de toda la crítica e intentar levantar en otro lugar, tomar confianza en otro equipo y empezar de cero porque aquí la prensa me criticaba, la afición me criticaba, en la cancha no estaba respondiendo y la misma presión externa me estaba matando”, fue parte de lo que comentó Henry en entrevista con el diario Récord. Con lo cual sale a la luz la sinceridad del futbolista por no militar Rebaño y a los seguidores tampoco les agradaría que lo hiciera.

