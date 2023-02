Hace unos meses el dueño del Club Guadalajara, Amaury Vergara confesó que estaban haciendo todo lo posible por traer de regreso a Orbelín Pineda, quien se convirtió en uno de los consentidos de la afición, pero mas tarde el volante ofensivo rechazó la oferta para seguir con su sueño europeo y se marchó al AEK de Atenas junto al argentino Matías Almeyda donde ahora ambos están en la cima del futbol griego.

El jugador mexicano ha recuperado parte de su buen nivel al ser parte fundamental del AEK que marcha como sublíder de la competencia con 50 puntos, uno menos que el Panathinaikos que es el puntero. Orbelín acumula hasta el momento ocho anotaciones y varias de ellas de gran manufactura, tres asistencias y ha participado en 25 partidos entre liga y Copa de Grecia.

Por tal motivo, el oriundo del estado de Guerrero explicó las razones que lo motivaron a hacer todo para mantenerse en el futbol del viejo contiene, ya que fue una de las claves para que lo tomara en cuenta el estratega Gerardo Martino con la Selección Mexicana y asistir a la Copa del Mundo de Qatar 2022, porque en el Celta de Vigo lo relegaron a la banca por decisión del entrenador Eduardo Coudet.

Orbelín no aceptó ir a Chivas para seguir en Europa

En entrevista para el portal Mediotiempo, Pineda manifestó que haberse ido a Grecia es la mejor decisión que ha tomado en su vida, pues sabe que regresar al futbol mexicano le habría truncado la oportunidad de desplegar todas sus cualidades, las cuales por segunda ocasión en su carrera, han sido explotadas por el técnico argentino Matías Almeyda al igual que en el 2017 cuando fueron campeones con Guadalajara.

“Tomé la mejor decisión de mi carrera. Empecé con seis meses complicados, pero gracias a eso me hizo ser más fuerte de la cabeza y aferrarme a mi sueño. Depende de uno para aferrarse a sus sueños y yo lo hice, no darme por vencido a lo que estaba pasando. No sé qué va a pasar, solo sé que debo disfrutar y rendir porque mañana no sabemos dónde vamos a estar", comentó Orbelín Pineda, quien al término de esta campaña deberá reportar con el Celta a menos que los griegos hagan efectiva la opción de compra.

