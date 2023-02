Las Chivas de Guadalajara se tuvieron que conformar con una amargo empate en la cancha del campeón Pachuca el sábado pasado, pero lo más lamentable fue la lesión del mediocampista Fernando Beltrán, quien se ha convertido en una de las piezas claves del técnico Veljko Paunović en el Torneo Clausura 2023, por lo cual deben analizaron detenidamente a su sustituto.

Es una realidad que el Rebaño Sagrado la ha pasado muy mal en el tema de las lesiones, pues desde el inicio de la campaña esperaban que José Juan Macías se recuperara para contar con el equipo completo, pero se fueron sumando más futbolistas a la lista de ausencias como Roberto Alvarado, Sergio Flores, Alexis Vega, Antonio Briseño y ahora el Nene Beltrán.

En este sentido, el estratega serbio sabe que no pueden conceder ventajas al rival y para ello debe echar mano de sus mejores elementos para encarar no solo a los complicados rivales, sino a la adversidad que se les presenta cuando hay más bajas y lo peor de todo es que el regreso del talentoso volante no tiene fecha exacta.

La peor crisis de Chivas no tiene que ver con los resultados

La situación ha tomado tintes dramáticos para Guadalajara porque cada vez que está cerca de recuperar a uno de sus lesionados, pierde a otro futbolista y eso empieza a generar problemas en la alineación del estratega rojiblanco. Los mejores elementos como JJ Macías y Vega aún no están disponibles y ahora con al ausencia del Nene todo apunta a que Pavel Pérez será el designado para ocupar el centro de la cancha junto a Fernando González, quien se han convertido en titular indiscutible a pesar de que La Morsa Flores ya está 100% recuperado de sus problemas físicos.

Encuesta ¿Quién le ha hecho más falta a Chivas? ¿Quién le ha hecho más falta a Chivas? JJ Macías Alexis Vega Sergio Flores Nene Beltrán YA VOTARON 44 PERSONAS

Chivas le hará los honores a Xolos de Tijuana este miércoles a partir de las 19:05 en la cancha del Estadio Akron con la firma convicción de lograr su primera victoria como local, ya que los dos triunfos que suman los han obtenido de visitantes. El primero en la Jornada 1 contra Rayados de Monterey y el segundo en la Fecha 4 ante los Bravos de Juárez. Este duelo será transmitido en vivo por el canal Afizzionados del sistema de paga IZZI.

