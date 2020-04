Hermosillo desea la vuelta de Matías Almeyda a las Chivas de Guadalajara y lo elogia como entrenador

Carlos Hermosillo, ex delantero con un breve paso por las Chivas de Guadalajara, se refirió este martes a la posibilidad que dejó abierta el argentino Matías Almeyda de regresar al banquillo rojiblanco y aprovechó la oportunidad para elogiarlo como estratega tras su paso por el redil y su actualidad en San Jose Earthquake.

El recordado atacante de la selección mexicana en el Mundial de 1994 utilizó este martes su espacio en el programa Titulares y Más que transmite la cadena multinacional Telemundo, para ofrecer su opinión del timonel argentino, actualmente en la franquicia californiana de la Major League Soccer (MLS) y que prometió volver al Rebaño.

Hermosillo tuvo un breve y opaco paso por Chivas

Hermosillo, desde su hogar por la cuarentena preventiva debido al coronavirus, refirió que "Almeyda dijo que sí le gustaría volver a Chivas. Claro, ¿a quién no le gustaría? A mi me parece un tipo muy sensato, un gran técnico, un técnico que hizo un gran trabajo en el equipo de Chivas, un técnico inteligente, preparado, un técnico que encajó muy bien en el equipo de Chivas y que a la afición no le disgusta en lo más mínimo que pueda regresar".

��"Me parece un DT muy sensato, un gran técnico"



���� @CHermosillo27 nos plática su opinión sobre las declaraciones de @peladoalmeyda y su posible retorno a @Chivas ��.#ZonaMixtaTyM



�� �� https://t.co/iWbZ2TVqel pic.twitter.com/Y7MgubifTv — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) March 31, 2020

El ex delantero rojiblanco reconoció que el argentino "hoy está en San Jose. Me parece que él poco a poco va a ir creciendo, es una liga nueva, una liga diferente a la del futbol mexicano, es una liga en la que para mi el futbol es mucho más rápido, no es tan táctico, que ha empezado a mejorar muchísimo y está haciendo su papel con el San Jose, con el que difícilmente creo que pueda clasificar a los playoffs, pero nada es imposible para Almeyda, este gran técnico al cual admiro y respeto bastante".

Your browser does not support iframes.

El Rebaño Sagrado quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha, que se desconoce cuándo se realizará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria nacional, debido al coronavirus o Covid-19.